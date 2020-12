IL PROBLEMA

ROVIGO Se si può discutere sul fatto che le mezze stagioni esistano ancora, a Rovigo sembra ormai esserci una certezza che resiste al mutare delle stagioni: l'acqua nel sottopasso Forlanini non manca mai. Come già lo scorso settembre e come, più o meno, a intervalli irregolari, ma frequenti, praticamente avviene costantemente da anni, dalle pareti del sottopasso ferroviario detto di via Forlanini, anche se il tratto di strada che lo percorre prende il nome di via Salvo d'Acquisto, è tornato a sgorgare il consueto rivolo di acqua, che produce anche rischi stradali in caso di gelate. Una situazione che continua a ripresentarsi nonostante nel 2017 fosse stato eseguito un approfondito intervento, eseguito dalla ditta Uretek di Bosco Chiesanuova, specializzata nel consolidamento di terreni e murature, per il quale erano stati stanziati 50mila euro. I lavori avevano riguardato l'impermeabilizzazione delle pareti laterali del sottopasso e del fondo stradale con la ripulitura di due giunti preesistenti e la realizzazione di due nuove condotte di raccolta dell'acqua. Nonostante questo, l'acqua è tornata ad affacciarsi beffarda già nel novembre successivo. E in questi tre anni, è sempre stato così. Inverno, autunno o estate che sia. Come più volte sottolineato, sia con appelli pubblici che con segnalazioni all'amministrazione, da parte dei residenti nella zona che negli ultimi mesi stanno chiedendo insistentemente anche la riparazione dell'impianto di illuminazione della rotatoria che si trova proprio all'uscita del sottopasso, sulla circonvallazione Falcone e Borsellino.

F.Cam.

