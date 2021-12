TAGLIO DI PO

Grande successo di pubblico e di critica per lo show Il Paradiso può attendere, organizzato dall'associazione culturale Taglio di Po nel cuore, da poco ritornata a vivacizzare la vita culturale e sociale del centro bassopolesano. In occasione della Festività natalizie, l'associazione ha proposto un doppio appuntamento in sala Europa di Taglio di Po. In collaborazione con la Compagnia Instabile Tagliolese e la band musicale Keep Out, lo spettacolo è stato un gradevolissimo contenitore di musica, teatro, cabaret, poesia e divertimento, proposto di sabato sera e di domenica pomeriggio.

Una sala Europa strapiena (Sempre nel rispetto delle norme anti Covid 19 - hanno tenuto a sottolineare gli organizzatori), come non si vedeva da tempo, ha accolto gli artisti con calore ed entusiasmo. Introdotto simpaticamente da Marco Ferro, presidente dell'associazione nonché capocomico della Compagnia Instabile, lo show è stato un omaggio a tanti personaggi famosi, soprattutto della musica e dello spettacolo, che ci hanno lasciato, più o meno recentemente. Tra gli altri sono stati ricordati Lucio Dalla, Gigi Proietti, Luis Sepulveda, Raimondo Vianello, Ugo Tognazzi, Whitney Houston, Michael Jackson, Raffaella Carrà, Carla Fracci, Moira Orfei, Gianfranco D'Angelo, Stefano D'Orazio dei Pooh e Nicoletta Orsomando; tutti volti che hanno accompagnato generazioni di persone e che sono stati rammentati con affetto e un pizzico d'ironia. Notevole il risultato ottenuto, sottolineato più volte da risate ed applausi a scena aperta indirizzati sia agli attori che ai musicisti, accompagnati dalla splendida voce di Alessandra Milan. Un successo desiderato ma insperato per gli organizzatori, commossi dal calore del pubblico, che al termine si è fermato a lungo in sala per poter complimentarsi di persona con gli artisti.

Al termine di entrambi gli appuntamenti, l'associazione Taglio di Po nel Cuore ha donato ai presenti un simpatico panettoncino, augurando a tutti di trascorrere serenamente le feste natalizie.

SALUTI E AUGURI

Il saluto finale e gli auguri di buone feste sono stati formulati da Marco Ferro, presidente-attore, che ha ringraziato i componenti della Compagnia Instabile Tagliolese, tutti gli attori della commedia schierati sul palco: Anna Maria Trombin, Silvia Ricchi, Babila Bellucco, Elena Milani, Tiziana Cavalli, la new entry Michele Franzoso, Davide Finotello e Michele Finotti, il pubblico e in particolare tutti i collaboratori per il loro generoso contribuito alla stupenda riuscita delle due rappresentazioni.

Giannino Dian

