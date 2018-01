Nel mirino per un post sul Fascismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VILLADOSENon è piaciuto, in primis a Giancarlo Lovisari, e poi a ruota ad altre persone più o meno note per l'appartenenza a partiti di sinistra, il post su Facebook del consigliere di maggioranza Davide Aggio, delegato allo sport del Comune di Villadose. Si è trattato della condivisione, sul profilo personale di Aggio, di un'immagine che ritraeva Benito Mussolini che elencava una serie di cose fatte nel periodo in cui l'Italia era governata dal Fascismo.LO SDEGNODi lì a poco nel profilo personale di Giancarlo Lovisari, che per molti anni...