ROVIGO Continueranno a rimanere aperti i centri commerciali del Polesine, ma solo per fare la spesa di alimentari o per acquisti in parafarmacia. L'ultimo decreto sul Covid-19 spiega che nelle giornate festive e prefestive sono chiuse medie e grandi strutture di vendita, la chiusura non è però disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Pena la sospensione dell'attività in caso di violazione.

«Il Centro resterà aperto anche durante il weekend - spiegano i responsabili del Faro di Giacciano con Baruchella -, ma solo il supermercato e la parafarmacia avrà la serranda alzata, tutti gli altri negozi presenti saranno chiusi, come indica il decreto Covid-19». Anche il centro commerciale La Fattoria non chiuderà i battenti durante il fine settimana, ma rimarrà aperto per assicurare l'accesso per la spesa di alimentari e medicine. Per il momento non è stata decisa alcuna riduzione degli orari infrasettimanali dei centri commerciali che potranno continuare a rimanere aperti rispettando le misure precauzionali indicate dal Governo, come la presenza nei bagni di disinfettanti a basa alcolica e la distanza interpersonale di un metro.

A esprimere solidarietà e vicinanza nei confronti di tutti gli operatori del commercio, ieri, anche il numero uno di Confesercenti, Vittorio Ceccato. «È un momento difficile, è sotto gli occhi di tutti la crisi che negozianti ed esercenti della città stanno affrontando. Ci sono molti negozi che hanno deciso di chiudere per qualche giorno, non facili decisioni. In questo momento, però, deve prevalere il senso di responsabilità e ognuno deve agire in base alla possibilità di garantire o meno le normative relative alla sicurezza attualmente in vigore. La speranza è che prendendo di petto l'emergenza, il risultato sia buttarsi velocemente alle spalle questa epidemia che ci sta mettendo in ginocchio».

Sempre ieri, la portavoce dei commercianti del centro storico Rita Pizzo ha pubblicato un post su Facebook puntando il dito contro «un sindaco poco presente» in un momento così delicato per il commercio della città. Dopo qualche ora, il sindaco Edoardo Gaffeo ha pubblicato nella pagine del Comune un video per invitare alla pazienza la cittadinanza e a fare squadra per superare la crisi.

«Assieme ce la possiamo fare - ha detto - ora abbiamo importanti restrizioni cui fare fronte, compresa la chiusura parziale dei centri commerciali e ai ristoranti e locali della città. Quello che vi invito a fare è evitare gli spostamenti non necessari. È fondamentale fare di tutto per fermare quanto prima questa epidemia. Siamo di fronte a una malattia seria che può essere combattuta solo con senso di responsabilità. Manteniamo la calma e guardiamo avanti con positività».

Le nuove disposizioni stilate per fare fronte all'emergenza indicano anche la chiusura dei mercati che si svolgono durante il weekend, consentiti invece dal lunedì al venerdì.

