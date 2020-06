ATTIVITÀ FISICA

ROVIGO Dalla prossima settimana riprendono, all'aperto, anche i corsi della Uisp con Estate al parco. Dopo la sospensione delle attività dal vivo, dovuta all'emergenza epidemica, che tuttavia avevano visto il Comitato rodigino offrire delle proposte di attività casalinghe con i video nei quali venivano proposte attività fisiche mirate, i corsi possono ripartire in tutta sicurezza con gli istruttori in presenza.

RITORNO NEI PARCHI

Dalla ginnastica al parco al gruppo di cammino, passando per il Fit&Walk, la camminata veloce rivolta a giovani e adulti, tutti corsi che fanno parte del Progetto integrato, iniziato nel 2008 e pensato da l'Unione Italiana Sport per tutti rodigina per combattere la sedentarietà e incentivare l'attività motoria, in collaborazione con l'Ulss 5 che ha il ruolo di coordinatore e la responsabilità tecnico-scientifica del progetto tramite il direttore del Servizio igiene e sanità pubblica.

COORDINAMENTO DELL'ULSS

Sono Rovigo, Porto Viro, Adria, ed Occhiobello i comuni attualmente interessati, ma la Uisp spiega che sono in via di definizione anche altre località ed è possibile un incremento dell'offerta, eventualmente comunicata sul sito e sui canali social. Le iscrizioni sono obbligatorie, per informazioni si può chiamare lo 0425/417788 o il 340.0810594 (Luana).

ATTIVITÀ ALL'APERTO

«C'è la possibilità di riprendere in mano il proprio corpo e i propri spazi, immersi nel verde, dopo questi mesi particolari che abbiamo vissuto rinchiusi in casa - sottolinea Luana Costa referente del progetto per l'Uisp Rovigo - Le attività praticate all'aria aperta, più che mai fondamentali in questo periodo, giovano al fisico e trasmettono energia per la vita di tutti i giorni».

PARCHI CITTADINI

A Rovigo vengono proposte la ginnastica dolce al parco Cibotto il lunedì e giovedì nella fascia 7.45-8.45 e il martedì e venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Poi, al parco dell'Iras, a San Bortolo, il lunedì e giovedì 18.3019.30 e il martedì e venerdì alle 18.45. Inoltre, nel capoluogo polesano c'è il Gruppo di cammino integrato con esercizi di riscaldamento, mobilità e defaticamento con ritrovo all'ingresso della pista ciclabile di via Vittorio Veneto, di fronte all'edicola, il martedì e venerdì 8.15-9.15. Sempre a Rovigo riparte il Fit &Walk il martedì e venerdì dalle 19 alle 20. A Occhiobello, più precisamente a Santa Maria Maddalena l'attività fisica all'aria aperta viene proposta al parco di via Bruno Buozzi il lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 9.30. Ad Adria si fa ginnastica dolce al parco Robert Baden Powell il lunedì e giovedì dalle 8 alle 9, mentre per il Fit&Walk il ritrovo al parco Robert Baden Powell è il martedì e venerdì con un primo turno 18-19 e un secondo 19-20. A Porto Viro invece, l'appuntamento è al parco Barbagigio, zona laghetti, il lunedì e giovedì dalle 8 alle 9 e dalle 9.15 alle 10.15 ed il martedì e venerdì dalle 8 alle 9. Un nutrito programma di iniziative, insomma, per recuperare forma fisica e riabituare il corpo all'aria aperta dopo i lunghi mesi di inattività a causa del coronavirus. Il tutot sotot la supervisione dei medici dell'Ulss, che garantiscono la corretta misura dell'attività destinata a ogni fascia d'età.

