NEI NEGOZI

ROVIGO E' partito a rilento lo shopping natalizio in città e, anche se mancano appena quattro giorni al Natale, fa fatica a ingranare la marcia. Entrando nei vari negozi del centro, infatti, il clima tra i commercianti è di preoccupazione per come stanno andando gli affari. «È un Natale anomalo spiega Rita Pizzo, portavoce di Tutti in centro, l'associazione degli esercenti - Le vendite non sono partite, sembra che non ci sia nemmeno voglia di fare regali». E fa sapere: «Ho parlato con diversi colleghi e tutti mi hanno confermato un calo delle vendite pre natalizie. Fino ad oggi,sembra ci sia un calo del 30% rispetto agli anni scorsi. E davvero non ci spieghiamo il motivo: il centro è ben addobbato, si respira aria natalizia e ci sono anche le casette in piazza. Gli ingredienti per lo shopping natalizio ci sono tutti, proprio come l'anno scorso».

POCHI ACQUISTI

Gli acquisti però, a quanto pare, a pochi giorni dal Natale, non sembrano essere esplosi. Ieri pomeriggio bastava infatti attraversare a piedi la città per rendersi conto dell'aria di crisi: i negozi erano semivuoti e dalle vetrine illuminate a festa si potevano scorgere i commercianti sconcertati per il poco movimento presente in città. «Sono stati due settimane difficili dal punto di vista economico per le famiglie spiega il numero uno della Confesercenti rodigina Vittorio Ceccato - A rallentare infatti lo shopping, prima la neve e poi le tasse da pagare, come l'Imu e la Tasi. Probabilmente c'è una minore disponibilità economica da parte dei rodigini in questo periodo e in molti stanno aspettando la tredicesima per fare acquisti. La speranza è che ci sia un boom durante quest'ultimo weekend che precede il Natale, a partire da oggi».

FENOMENO DIFFUSO

Secondo, invece, Ascom Confcommercio il calo dello shopping natalizio si sta registrando anche in altre province, non è dunque un problema solo di Rovigo. «Le vendite natalizie - spiega il presidente Stefano Pattaro - non sono ancora partite un po' in tutta Italia. Nelle città dove l'affluenza turistica è piú alta le cose vanno un po' meglio, ma da nessuna parte c'è la corsa al regalo. Negli ultimi mesi poi è in aumento l'incertezza politica e il risultato è questo: il Natale più povero degli ultimi trent'anni». «Ad oggi fanno sapere all'Ascom Confcommercio - registriamo infatti un calo generalizzato degli acquisti natalizi di circa il 20%».

IL SONDAGGIO

Secondo un sondaggio Confesercenti di queste ultime settimane, un italiano su tre quest'anno taglierà infatti la spesa per i regali e il budget medio si stringe a 272 euro per persona, con un calo del 4,4%. Ad avere la meglio sembrano però essere i mercatini di Natale, dove il 39% dei consumatori sceglie di acquistare i regali, addirittura più del web. Solamente il 32% si affida infatti all'online, mentre il 25% si reca nei grandi centri commerciali. Nonostante non sia il canale preferito per cercare doni di Natale, la crescita dell'online è evidente rispetto a 10 anni fa: nel 2010, infatti, solo un italiano su 10 si affidava a Internet. Calano, invece, gli acquisti nei grandi centri che dal 49% di inizio decennio sono passati al 25% del 2019. I doni più comprati per Natale sono quelli di sempre. Al primo posto i capi di abbigliamento, scelti dal 38% degli italiani, poi i libri al 37% e i regali gastronomici al 32%. Molto gettonati anche i prodotti tecnologici, come cellulari, tablet e orologi digitali e videogiochi: entrambi, infatti, raggiungono il 20%. Poco più in basso, al 19%, ci sono vini e accessori per la moda. In crescita, nella classifica dei regali più comprati, anche gli accessori per la casa e gli oggetti di arredamento, che raggiungono il 16%. Seguono elettrodomestici, all'11%, calzature, al 7% e viaggi, al 3%.

Roberta Merlin

