ROVIGO I saldi invernali arrivano presto e si concluderanno il prossimo 28 febbraio: «Con i saldi a ridosso dell'Epifania la gente aspetta: invece che a Natale, rimanda gli acquisti importanti proprio per approfittare degli sconti», racconta Martina Borghi del negozio Appunti di viaggio, che a Rovigo propone valigie, borse e accessori delle migliori marche. La partenza dei saldi già prima che l'Epifania tutte le feste porti via, non è l'unico fattore che sta influendo sugli acquisti: «Per la fine del 2019 non mi aspettavo di più», aggiunge Borghi, perché a Rovigo i negozi del centro, oltre alle novità degli ultimi anni come la concorrenza dell'online e il Black friday a cavallo tra le scadenze fiscali di novembre e il Natale, affrontano anche la concorrenza dei centri commerciali. Il fatto che a Rovigo ci sia più offerta che domanda pesa da tempo e per gli acquisti di Natale sembra che il centro storico abbia perso la fascia media dei clienti, «quella che aspetta la tredicesima, magari per regalare qualcosa di bello alla moglie o al marito». Le aspettative per i saldi, quindi, ci sono tutte, ma senza farsi illusioni: «Fino a qualche anno fa c'era la corsa, ma nelle ultime stagioni s'è visto la gente muoversi tardi per gli acquisti, sapendo che gli sconti aumenteranno nella parte finale dei saldi».

SUBITO FORTI RIBASSI

Online, invece, da ieri mattina con la partenza dei saldi in tre regioni, arrivavano email per segnalare prodotti scontati già al 50%: «Se le aziende che mi fanno concorrenza online applicano subito questa scontistica su certi prodotti - spiega Borghi - anch'io devo fare lo stesso. Altrimenti corro il rischio di perdere la vendita se il cliente che viene in negozio per lo stesso oggetto non trova lo sconto uguale. Ma chi vende online non ha la pressione fiscale che deve sostenere un negozio e non ha lo stesso costo per i dipendenti».

Già da domani partirà con lo sconto del 50% Baratella calzature. «È la prima volta nella mia vita: voglio vedere se si vende subito e svuoto il magazzino, oppure no - spiega Simonetta Baratella - perché altrimenti nei primi 15 giorni di saldi si resta fermi. Natale e la stagione invernale non sono andati bene: la gente ormai è abituata a comprare durante i saldi. È brutto dirlo, ma funziona così. E poi nel commercio in generale sono cambiate la mentalità e le tipologie di vendita: chi si mette al pc e compra su Amazon è una grossa fetta di mercato. I giganti del mercato online, però, rispetto ai piccoli negozi, contano su grossi stock di magazzino, pagano poche tasse e poco il personale. Solo di tariffa rifiuti pago mille euro, per un negozio che non produce rifiuti perché gli imballaggi entrano nel riciclo di carta e cartone con il Comieco. A queste queste condizioni si perde l'entusiasmo a tenere aperta un'attività».

Nel settore moda Rovigo ha contato chiusure di marchi storici come Luisa Spagnoli, lo scorso marzo, e quella annunciata di Pittarello in viale Porta Adige. E così occorrono nuove soluzioni contro i consumi stagnanti: nell'abbigliamento, per esempo, Paquita outfit ha proposto ai propri clienti una Fidelity card, che permette di approfittare di offerte e sconti. «È un'iniziativa pensata per ottenere maggiori riscontri e far aumentare gli acquisti», spiega Aurora Cherubin. Rispetto al 20% di sconto con la Fidelity card, i saldi da Paquita outfit inizieranno con scontistiche al 35%: «Si parte già così per attirare più clienti, considerando che per i saldi il negozio non espone articoli delle stagioni precedenti. Gli sconti sono sulla collezione di quest'anno, anche se la stagione invernale, praticamente, inizia adesso».

