NEGOZI IN CENTRO ROVIGO «Il centro storico si deve trasformare in un piccolo

NEGOZI IN CENTROROVIGO «Il centro storico si deve trasformare in un piccolo centro commerciale: solo così potrà rilanciarsi». Ne è convinto il sindaco Edoardo Gaffeo, che ha tenuto per sè la delega al commercio proprio per tentare di risollevare le sorti delle attività commerciali della città. Secondo il sindaco il problema del centro non è La Fattoria, in quanto ormai ogni città, grande o piccola che sia, deve fare i conti con la presenza in periferia di grandi Centri commerciali che attirano migliaia di persone. I commercianti del...