COMMERCIO

ROVIGO Aperture serali anche stasera per buona parte dei negozi del centro storico. Fino alle 23 si potranno fare acquisti in periodo di saldi estivi sulla scia dei successi dei giovedì di luglio di Restart e dell'apertura delle settimane degli sconti iniziate sabato scorso.

«È un segnale positivo - sottolinea il sindaco Edoardo Gaffeo, che ha tenuto per sé proprio la delega al commercio - la collaborazione con i commercianti è apprezzata e soprattutto sta dando i suoi frutti. Sono stati gli stessi negozi a chiedere di poter aprire anche questo giovedì. Siamo convinti che le aperture serali rappresentino un'opportunità di acquisto alternativa per chi frequenta il centro di sera».

Il primo cittadino evidenzia pure che «l'argomento orari di apertura delle attività commerciali è un tema molto sensibile. Siamo una città importante che attrae consumatori e visitatori non solo dalla provincia, ma anche da aree ben più vaste. Quindi essere accoglienti significa fare affari e allargare il proprio business. Pensiamo solo alle importanti mostre di Palazzo Roverella che attraggono un pubblico da province lontane».

Sembra che le azioni intraprese del progetto del Distretto del commercio, con il manager Giacomo Pessa, in collaborazione con il Comune e le categorie del commercio, inizino a dare i primi frutti, se non necessariamente sul fronte economico, almeno su quello dei rapporti tra tutte le parti coinvolte, necessari per pianificare ogni azione utile e creare condizioni e iniziative favoreli a raggiungere il più possibile l'obiettivo del rilancio del centro storico e di conseguenza di tutte le sue attività, commerciali e artigianali.

F.Pav.

