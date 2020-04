LA RIPRESA

ROVIGO L'estate con tavolini e sedie lungo le vie e sulle piazze della città sembra piacere alla maggior parte degli esercenti del centro storico. Il sindaco ha infatti annunciato, nei giorni scorsi, la possibilità per i locali, a partire dal primo giugno, termine fissato dal Governo per la riapertura di bar e ristoranti, di ampliare i plateatici senza l'aggravio di ulteriori spese. Il Comune ha infatti deciso di sospendere la Tosap, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, fino alla conclusione dell'emergenza e di mettere a disposizione del commercio anche aree attualmente occupate dai parcheggi.

«Potremo posizionare tavolini, sedi ed ombrelloni anche sul liston spiega Massimo Maltarello, proprietario della birreria Pedevena -, un importante aiuto per i locali di piazza Vittorio Emanuele II e di piazza Garibaldi che avranno così la possibilità di lavorare in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni contro la diffusione del Covid-19». Non solo le piazze, ma anche Corso del Popolo sarà dedicato al commercio e ai diversi locali. «Sono contento che il sindaco abbia preso in considerazione la mia proposta spiega il proprietario del Dersut Paolo Lorenzi - È essenziale permettere ai bar e ai ristoranti di sfruttare al massimo la stagione estiva ampliando i plateatici. Molti bar piccoli, infatti, con le nuove regole in vigore rischiano di non riaprire, dal momento che avrebbero l'obbligo di fare entrare nel locale una persona alla volta». «Per quanto riguarda il Dersut spiega Lorenzi ci stiamo preparando a un nuovo modo di lavorare basato su orari diversi: l'obbligo di sanificare il locale due volte al giorno ci costringerà infatti a tenere aperto anche di sera, con una breve chiusura pomeridiana utile per le pulizie». Ogni bar infatti dovrà tenere un registro aggiornato sugli interventi di sanificazione effettuati durante il giorno, indicando anche i prodotti utilizzati. «Non sarà certo semplice spiega il barista -, ci aspettiamo comunque un calo del fatturato del 30%. Qualche bar del centro probabilmente non sarà in grado di resistere alla crisi. Per il momento sono riuscito ad ottenere il prestito di 25 mila euro diretto alle piccole imprese».

Non solo ristoranti e bar, ma anche i negozi del centro, secondo il piano annunciato da Gaffeo, avranno la possibilità di utilizzare parte del suolo pubblico per esporre della merce, proprio come succede con lo Sbaracco». «È una bella opportunità commenta Rita Pizzo del negozio Roverella Shoes, ex coordinatrice dei commercianti del centro - In questo modo i negozi piccoli potranno aumentare la visibilità, approfittando anche della bella stagione, e i clienti sostare dunque meno all'interno del negozio». «Siamo disposti e pronti a tutto spiega la negoziante di scarpe - pur di aprire in sicurezza, abbiamo tutti bisogno di lavorare e nessuno si vuole ammalare».

I commercianti e gli esercenti della città domenica scenderanno in piazza per chiedere al Governo di aprire subito tutte le attività. «Io non potrò partecipare alla manifestazione in quanto risiedo fuori comune spiega Pizzo , però sono vicina ai colleghi che consegneranno in modo simbolico le chiavi della loro attività al sindaco. Penso sia giusto manifestare in modo pacifico il proprio dissenso alla chiusura prolungata del commercio». Lorenzi del Dersut invece non prenderà parte al flash-mob sul liston. «Il sindaco non ha potere in questo tipo di scelte, considero pertanto questa manifestazione inutile spiega l'imprenditore - Anche il presidente Conte sa benissimo che è urgente riaprire il commercio e l'artigianato come parrucchieri ed estetisti, purtroppo però è la pandemia che detta le regole: che senso ha riaprire per poi richiudere tutto contando altri morti? Meglio tenere duro altri 15 giorni e poi ripartire gradualmente con maggiore tranquillità».

A Porto Viro per domani si organizza un flash-mob con sedie vuote e un cero acceso in segno di lutto. Nel giorno della Festa del Lavoro, alle 12, in piazza della Repubblica i commercianti della città metteranno in scena un flash-mob per denunciare il rischio che corrono molte attività di scomparire per effetto del lockdown imposto per contenere l'emergenza sanitaria.

Anche i fratelli Andrea e Fabrizio Conforto dei Trani non aderiranno alla protesta. «L'altra sera abbiamo acceso le luci dei nostri locali per testimoniare il momento difficile che stiamo vivendo spiega Andrea -, ma non aderiremo al flash-mob». «Sarebbe più utile manifestare davanti alla Prefettura vista che è il Governo che ci deve aiutare aggiunge il proprietario del Corsopolitan Giacomo Sguotti: alcuni colleghi del centro stanno pensando di non riaprire più».

