COMMERCIO

ROVIGO Negozi pieni di gente e lunghe file davanti ai supermercati nel fine settimana. Si presenta così la città nei giorni che anticipano le festività natalizie. In particolare durante il weekend, i rodigini sembrano avere riscoperto il piacere di fare shopping nei negozi locali. Anche in occasione del Black friday i negozi del centro sono stati presi d'assalto per i primi regali di Natale e l'acquisto di capi scontati.

Non tutte le attività del centro, però, hanno applicato sconti particolari in occasione del venerdì nero, tradizione d'Oltreoceano ormai sbarcata da qualche anno anche in Italia e nel resto del mondo. C'è chi ha deciso di aderire con saldi del 20% su alcune categorie di merci e chi, invece, ha preferito applicare al cliente una riduzione del prezzo in base alla quantità di merce acquistata. «Abbiamo scontato qualche capo del 20% - spiega Giulio Pellegrini del negozio di abbigliamenti Irio - la clientela non manca, fortunatamente, la gente frequenta maggiormente la città e di conseguenza anche i negozi del centro storico. Siamo molto soddisfatti di come sta andando, nonostante le restrizioni relative agli assembramenti».

PARERI DISCORDI

Non tutti negozianti sono favorevoli al saldo del venerdì atteso per lo shopping a basso costo. «È difficile per un commerciante fare sconti anche in questo momento così delicato per il commercio, in particolare dopo mesi di chiusure e incertezze - spiega Ilaria Tomasi del negozio di abbigliamento Archè, in via X Luglio - per starci dentro, bisognerebbe applicare un rincaro per poi applicare degli sconti. Preferisco non aderire al Black friday. Fortunatamente le mie clienti continuano a seguirmi e a darmi tante soddisfazioni».

Le restrizioni imposte ai negozi, dalle chiusure forzate nelle regioni rosse e arancioni allo stop nel fine settimana imposto alle attività di gallerie e centri commerciali, rende impossibile alle imprese di vicinato partecipare all'evento promozionale. Uno squilibrio concorrenziale che rischia di spostare dai negozi fisici al web 83 milioni di euro di vendite al giorno dall'inizio della settimana del Black friday al termine degli sconti, come spiega Fismo, l'associazione delle imprese del commercio moda Confesercenti. Ed è proprio la spesa in abbigliamento e accessori a subire il travaso più rilevante, con 25 milioni di euro al giorno di spesa delle famiglie dirottate verso il web. Lo squilibrio concorrenziale ha un impatto significativo anche su giochi e giocattoli per ragazzi e bambini (20 milioni di euro trasferiti verso l'e-commerce ogni giorno), la tecnologia e gli elettrodomestici (15 milioni al giorno per entrambi i comparti), e la vendita di libri (circa 300mila euro al giorno).

SFIDA AL WEB

«Abbiamo presentato un esposto all'antitrust per segnalare la grave distorsione della concorrenza che si è creata con le restrizioni anti-contagio: mentre i negozi sono chiusi, il web agisce in condizioni di monopolio o quasi, è un problema che va risolto, soprattutto se le norme di contenimento dovessero essere prorogate», spiega Fabio Tinti, presidente nazionale di Fismo Confesercenti. «Una situazione che diventa esplosiva nella settimana del Black friday, ormai diventato il maggiore evento promozionale dell'anno del commercio, in particolare del commercio moda, dopo i saldi. Migliaia di negozi rischiano di chiudere definitivamente i battenti tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, con gravi ripercussioni sull'occupazione e sulla vita di tutti. Per questo ci appelliamo ai consumatori: dove possibile, scegliete un negozio di vicinato per i vostri acquisti, sostenete l'economia del vostro territorio».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA