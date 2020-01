Nefrologia, uno dei fiori all'occhiello dell'Ulss 5

SANITÀ

ROVIGO A conferma di come Rovigo sia un centro vitale e di eccellenza della nefrologia, la specialità medica che si occupa dei reni, il fatto che il primario del reparto, il dottor Fulvio Fiorini (nella foto), sia stato nominato responsabile scientifico dell'Area Tematica - Pratica Clinica del 61° Congresso Nazionale Sin, la Società italiana di Nefrologia, che si terrà a Riva del Garda dal 7 al 10 ottobre. A ulteriore dimostrazione dell'elevata qualità raggiunta dalla Nefrologia rodigina è arrivato anche il decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca che ha istituito a Rovigo un nuovo polo formativo della Scuola in specializzazione in Nefrologia di Verona.

Fiorini, che dal 1991 si occupa di nefrologia interventistica e di ultrasonologia di interesse nefrologico, con oltre 200 pubblicazioni scientifiche recensite, è approdato a Rovigo nel 2011. È responsabile della Commissione Didattica dell'iter formativo in Ecografia nefrologica della Società italiana di Nefrologia, nonché direttore della Scuola nazionale di Ecografia nefrologica della Società italiana di Ultrasonologia in medicina e biologia, Siumb, di Rovigo.

