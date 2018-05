Nati per leggere aiuta anche i genitori di Buso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAROVIGO Se leggere aiuta a crescere, è ancora più importante farlo ai figli fin dal loro primo anno di vita, come insegna il progetto Nati per leggere, che ha fatto tappa al nido integrato di Buso, per promuovere la lettura precoce in famiglia. L'iniziativa rientrava nel programma nazionale promosso dall'Associazione italiana biblioteche che, per il Sistema bibliotecario provinciale è sviluppata dall'educatrice Laura Contiero.DEDICATO ALLE FAMIGLIENati per leggere si rivolge alle famiglie affinché adottino il libro come...