ADRIA

Natale speciale, nonostante la pandemia, per il Centro servizi anziani, con un programma degli appuntamenti, promosso dal Servizio educativo della casa e che si prefigge l'obiettivo di portare calore delle prossime festività all'interno dell'ente di riviera Sant'Andrea. Non mancherà inoltre l'aspetto prettamente religioso. I familiari degli ospiti, essendo impossibilitati ad accedere in struttura per far visita ai loro familiari, potranno consegnare i regali per i loro cari me che saranno distribuiti dal 17 al 22 dicembre.

Il Csa ha pensato anche a chi è solo. Il Servizio educativo ha aderito al progetto I nipoti di Babbo Natale, promosso dall'associazione Un sorriso in più. Gli ospiti senza nessuno potranno esprimere un desiderio che educatori e animatori poi metteranno in rete, in un apposito portale, in attesa di un donatore «Già diverse persone ci hanno risposto» dice l'educatrice Silvia Grandi. Tra le iniziative in scaletta anche Una foglia per Natale, in sinergia con Telefono Azzurro. Non mancheranno le lettere di auguri dei ragazzi del post Cresima della Cattedrale e il videomessaggio di auguri dei bimbi della scuola materna Maria Immacolata. «Il nostro obiettivo - evidenzia l'assistente sociale Elisabetta Giovannini - è quello di arrivare ad ogni anziano e fargli sentire la bellezza del Natale». «Da un mese si lavora a questo progetto - conclude il presidente Simone Mori - e le iniziative frutto di una collaborazione attiva sul territorio. Faremo sentire ai nostri nonni il calore del Natale più forte che mai e non mancheranno le videochiamate. Ringrazio il Servizio educativo».

G. Fra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA