ADRIA

È ricco ed articolato il programma degli appuntamenti da qui al 25 dicembre. Si inizierà oggi alle 9, in piazza Bocchi e Groto, con il mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato a cura di Pro Loco sfino alle 19. Ci sarà, alle 14, una singolare iniziativa a cura di Canottieri Adria. Armati di pagaie e vestiti di rosso, partendo dal loro pontile, i canottieri sfileranno lungo il ramo centrale del Canalbianco indossando i panni di Babbo Natale. Alle 16, in piazza Bocchi, a cura sempre della Pro Loco, aprirà le sue porte il Villaggio degli Elfi. Due i laboratori in programma, uno alle 16 ed uno alle 17. L'azienda agricola Gli Orticelli di Giulia proporrà Mani in pasta. In piazza Garibaldi invece Babbo Natale accoglierà nel suo villaggio incantato i bambini. Questa iniziativa si ripeterà anche domani ed il 24 dicembre. L'appuntamento è griffato Croce Vede e Adria Shopping. Dalle 17 alle 19 inoltre si potrà visitare in via Cavallotti la casa di Santa Klaus della fondazione Franceschetti - Di Cola. Alle 21, al teatro Ferrini, Adria Nostra proporrà Carosello Natalizio uno spettacolo di beneficienza con musica e cabaret ricordando Andrea Vianello. Il ricavato sarà devoluto a Mosaico & Friends Adria.

GARA DI PESCA

Domani invece la giornata si aprirà alle 8 in piazza Cavour con la gara di pesca dedicata ad Emiliano Sega: Adria Street Fisching - Seika Street Fishing Cup 2021. Al centro commerciale Il Porto si potrà visitare il villaggio di Natale gonfiabile mentre al pomeriggio Babbo Natale regalerà dolciumi ai bimbi. Alle 11, il ridotto del teatro farà da palcoscenico al gemellaggio tra le befane di Adria ed Urbania. La firma del patto sarà trasmessa anche in streaming. In piazza Bocchi invece, nel villaggio degli Elfi, alle 16 ed alle 17, apriranno i battenti i laboratori curati da Mosaico & Friends.

MUSICA E BALLI

La chiesa parrocchiale di Fasana ospiterà poi alle 16.30 l'esibizione del Coro Soldanella e della Corale Adriese mentre le vie del centro storico saranno invase dal fascino delle Babbe Natale del gruppo di Samba Latina di Marta Passos e dagli zampognari. E prevista una animazione itinerante. Mercoledì 22, in occasione dell'apertura del villaggio degli Elfi, alle 16 ed alla 17 la Pro Loco regalerà un laboratorio di pasticceria creativa sulle dolcezze di Natale a cura della Fata Carolina. In fondazione Franceschetti Di Cola invece alle 17.30 è atteso l'arrivo di Babbo Natale con il suo orso bianco. Seguirà la premiazione del concorso Caro Babbo Natale. Alle 21 al Ferrini si respireranno le dolci atmosfere natalizie grazie al coro Miscellaneous di Porto Viro e le sue note pop e gospel. Il 24 infine, alle 17.30, la Pro Loco offrirà alla città la tradizionale cerimonia della deposizione del bambinello nel presepe allestito davanti al monumento ai caduti.

Guido Fraccon

