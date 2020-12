NATALE IN CITTÀ

ROVIGO Luci e musica protagonisti del Natale in città. Ieri alle 17 il Natale in centro si è ufficialmente acceso. Grazie alla collaborazione di 12 aziende del Distretto della giostra, alcuni luoghi simbolo del centro, come la fontana di piazza Merlin e alcuni palazzi storici del Capoluogo, verranno illuminati con effetti speciali e il sottofondo della musica del Conservatorio Venezze. Piazze e le strade del cuore della città quest'anno avranno decorazioni con effetti davvero speciali. In piazza Garibaldi verranno infatti installati alberi che si illumineranno al passaggio delle persone. Ad annunciare, ieri mattina, via streaming, il ricco calendario di iniziative virtuali pensati per le feste, il sindaco Edoardo Gaffeo insieme a tutti i soggetti coinvolti: Antonella Savogin e Michele Raisi per Confesercenti, Stefano Pattaro e Lucia Venturato per Ascom, Franco Cestonaro per Cna, Marco Bressanin per Pro Loco Rovigo, Tania Benetti per i Commercianti di Borsea, presidente e direttore del conservatorio Venezze, rispettivamente Fiorenzo Scaranello e Vincenzo Soravia, e i presidenti di Asm e Asm set, Giuseppe Traniello Gradassi e Manuela Nissotti.

«Quest'anno sarà un Natale diverso ha esordito il sindaco -, dobbiamo essere tutti consapevoli di non allentare la presa, ma ciò non cambia il fatto che questa festività rappresenti un periodo di riflessione e che sia e debba essere anche un momento di festa. Per questo, grazie a tutta la squadra che ha collaborato, la città sarà comunque preparata a dovere. Sarà un Natale visivo, giocato sulle luci, con iniziative che coinvolgeranno tutta la comunità».

Il programma è stato definito anche, se nei prossimi giorni verrà ultimato nei particolari. «Sono state installate - ha spiegato Gaffeo - le luminarie in centro storico e nei prossimi giorni verranno predisposti decori luminosi anche nelle frazioni. A cura di Confesercenti l'albero in piazza e la promozione delle attività per promuovere gli acquisti. A tal proposito in piazza ci sarà la casetta di Babbo Natale e chi acquisterà in centro avrà una cartolina per ricevere doni per i più piccoli». Ascom Confcommercio, in collaborazione con Camera di commercio e Conservatorio, proporrà una cartolina virtuale di auguri con una sorta di videomessaggio. Grazie al Conservatorio, sono stati registrati brani anche in alcuni luoghi-simbolo della città, con un programma tradizionale ma elaborato in una versione originale ed inedita.

Cna insieme al Distretto della giostra realizzerà degli alberi di Natale luminosi interattivi in piazza Garibaldi con qualche soggetto luminoso che riporta al luna park. Ad essere illuminati a festa anche Teatro Sociale, palazzo Angeli e palazzo Venezze, oltre al recupero dell'impianto della fontana di piazza Merlin per creare effetti di luce particolari. A cura della Pro Loco di Borsea iniziative di promozione e decoro della frazione. Sarà, inoltre possibile, grazie alla Pro Loco di Rovigo, visitare in streaming la Rotonda e il Duomo, iniziative che rientrano nella promozione del patrimonio. Tutte le iniziative verranno realizzate grazie al sostegno di Asm e Asm Set. «La città verrà addobbata e animata a costo zero per i commercianti - ha sottolineato manager del Commercio Giacomo Pessa -, cosa non scontata in tutti i Comuni. Alcuni sindaci non hanno infatti esonerato i commercianti dal partecipare alle spese per il Natale». «È un'organizzazione complessa ha concluso il sindaco -, che coinvolge molti soggetti diversi e questo rappresenta un valore aggiunto, che testimonia come nei momenti più duri riusciamo a fare gioco di squadra per superare le difficoltà».

Cancellata, invece, la cerimonia dell'Infiorata che si svolge per tradizione l'8 dicembre.

