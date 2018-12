CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NATALE IN CITTÀROVIGO Dopo l'allestimento e la presentazione ha preso ufficialmente vita il Bosco Urbano che ha acceso l'atmosfera natalizia in piazza Garibaldi. Realizzato con il contributo di Asm Set, illuminato da opere di design e dalla capacità di fare squadra da parte di aziende, mondo dello sport, esercenti del centro storico e associazioni di volontariato, il bosco urbano ospiterà numerose iniziative per ravvivare ulteriormente le feste. Occhio di riguardo anche alla solidarietà con la raccolta giocattoli per bambini bisognosi...