COMMERCIO

ROVIGO Appena arrivato a Palazzo Nodari e già la scrivania è pieno di compiti da svolgere. Il neo-assessore al Commercio Patrizio Bernardinello, non si lascia affatto scoraggiare e assicura di avere già preso in mano tutti i dossier più importanti del momento: Fiera d'Ottobre, Giro d'Italia e festività natalizie. Il nuovo entrato della Giunta di Palazzo Nodari promette ascolto e coordinamento: «Non ci saranno imposizioni dall'alto, tutto sarà fatto con spirito di compartecipazione». Per dicembre l'obiettivo è fare qualcosa che coinvolga famiglie e commercianti e le casette in legno potrebbero essere messe quest'anno.

GLI INCONTRI

Giovedì le prime riunioni ufficiali: «Ci siamo incontrati con il manager del Distretto del commercio Giacomo Pessa e con i commercianti del centro - spiega Bernardinello - I temi affrontati sono quelli del Natale e quello che accadrà nei prossimi mesi. Quello del commercio è un discorso ampio che andrà affrontato con calma. Dobbiamo usare questi periodo di crisi per cogliere tutte le opportunità. L'idea, per esempio, è quella di usare il centro come un grande centro commerciale all'aperto, che ci da l'opportunità di attirare più gente rispetto ai luoghi chiusi. Utilizzando risorse del bilancio puntiamo a strutturare un percorso per riorganizzare commercio in centro: il manager Pessa sta mettendo in fila le disponibilità dei commercianti per creare sinergia. Il compito dell'Amministrazione, d'altronde, è di fare da sprone, i commercianti devono rete e mi pare che ci sia la loro disponibilità a costruire insieme qualcosa per il futuro, portando un altro modo di fare commercio e maggiori presenze».

FESTE DI NATALE

Elemento chiave, quindi, saranno gli eventi, su tutti quelli di dicembre. «Ho già fatto organizzare degli incontri settimanali su questo argomento, sia con le categorie che con i singoli commercianti, con l'obiettivo di arrivare entro fine mese a una progettazione - anticipa Bernardinello - Creiamo insieme delle linee guida, dove le manifestazioni siano orientate alla famiglia e che, rispetto al passato, vadano incontro a una logica esperienziale. Non più cose statiche, come le casette, ma che coinvolgano tutte le piazze con tutti gli attori che abbiamo, dalla cultura e non solo». È un argomento ancora in divenire: «Siamo in una fase embrionale - assicura Bernardinello Tutto va condiviso con i commercianti, non ci deve essere una determinazione nostra. Ascoltiamo chi lavora sul campo e sa cosa serve, ma l'idea nostra e che stiamo condividendo è non di fare istallazioni stabili, ma un percorso che tocchi tutta la città. Le capanne in legno non hanno un'utilità se chiudono presto oppure se aprono nei soli giorni festivi. Per questo va trovato qualcosa di diverso: come in piazza Gariblaidi, dove ad esempio potrebbero esserci delle giornate dedicate al cioccolato».

FIERA D'OTTOBRE

Intanto il prossimo traguardo sarà la Fiera d'Ottobre. Il bando è stato vinto dalla Cofipo per una cifra maggiore rispetto al passato, visto che richiederà uno sforzo maggiore rispetto per via delle normative anti-Covid. Si tratterà ora di capire come organizzare il percorso e come gestire l'afflusso di migliaia di visitatori.

Alberto Lucchin

