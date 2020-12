LOREO

Sarà senza dubbio un periodo delle feste diverso rispetto a quanto erano abituati i loredani, ma sempre all'insegna della tradizione quello che la Pro Loco di Loreo intende garantire. «Il nostro desiderio è quello di far sentire la nostra vicinanza a tutti - spiega il presidente Diego Siviero -. L'impegno della Pro Loco continua nonostante tutto e sono davvero felice perché l'entusiasmo dei volontari e del direttivo non manca. C'è ancora tanta voglia di mettersi in gioco e trovare soluzioni alternative per portare avanti le nostre tradizioni. Non mi stancherò mai di ringraziare tutti i volontari che sono la nostra forza vitale, senza di loro tutto ciò non sarebbe possibile, l'amministrazione comunale per il continuo sostegno e le associazioni loredane per la loro collaborazione».

LUMINARIE E ALBERO

In centro sono state accese le luminarie, è stato allestito l'abete in piazza Madonnina ed è stato realizzato sul Naviglio il presepe galleggiante in una modalità rinnovata e frutto dell'impegno di un gruppo di cittadini. Le sagome della Sacra Famiglia, dei Magi e degli animali sono state intagliate da Giulio Fregnan e dipinte a mano dai volontari tra cui si contano Delfina Lazzarini che le ha disegnate, curato i particolari e dettagli, con la collaborazione di Sara e Mara Pregnolato. L'assemblaggio è stato poi opera dei membri del direttivo della Pro Loco Diego Siviero, Santino Feggi, Daniele Ferro, Sante Franceschi, Giancarlo Fecchio, Massimo Ingenieri e Paolo Cacciatori. Nella serata della vigilia è atteso l'arrivo di Babbo Natale per la consegna dei doni, occasione in cui sarà utilizzata una slitta completamente rinnovata da Davide e Thomas Feggi, Moreno Piron, Giada Crepaldi e Matteo Veronese con il materiale fornito da Luciano Pregnolato. La Pro Loco ringrazia per l'impegno nella realizzazione di progetti natalizi anche Antonella Marangon, Alessandra Boscolo e Giada Siviero. É intento della Pro Loco raggiungere i loredani realizzando un manifesto da appendere in città con l'aiuto grafico di Peter Gnan che raccoglie le immagini degli eventi organizzati lo scorso anno e un video, in corso di realizzazione, a cura di Francesco Lazzarato in collaborazione con Elisa Giacometti.

Elisa Cacciatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA