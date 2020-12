ADRIA

Natale speciale per i bambini della scuola primaria Giovanni Pascoli, grazie alle tante iniziative promosse da insegnanti e Comitato Genitori. Quest'anno, per l'emergenza sanitaria, niente recite, canzoni e feste in salone ma riflessioni, pensieri e gesti significativi. E così in un nebbioso mattino di dicembre, i piccoli studenti hanno trovato nel giardino della scuola bellissimi addobbi in legno e decorazioni natalizie create dalle mani di padri e madri: renne, pupazzi di neve ed alberelli che hanno trasformato lo spazio esterno del plesso in una sorta di villaggio di Natale. Tra i personaggi del villaggio un elfo vestito di verde con in mano una scatola. In essa i bambini hanno depositato la loro personale donazione, una parte delle loro mancette, i frutti dei risparmi o i soldini per la loro personale donazione all'Opam, l'associazione umanitaria che si occupa di alfabetizzazione e istruzione nei Paesi in via di sviluppo. Così il Comitato Genitori ha potuto realizzare un importante progetto: l'adozione a distanza di maestri che operano in uno degli Stati sostenuti dall'Opam. L'associazione, per mezzo dell'autrice adriese Silvia Nadalini, amica dell'Opam, ha donato a ogni classe una busta con dei semi da piantare in giardino, simbolo di rinascita e speranza. Durante le attività in classe inoltre gli insegnanti hanno accompagnato gli alunni in un percorso di riflessione sull'importanza della solidarietà tra popoli.

