IL PROGETTO

ROVIGO Nella hall dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, i professori e le studentesse del liceo artistico Bruno Munari di Castelmassa hanno ricevuto una calorosa accoglienza dal reparto di Pediatria. I dottori hanno accolto con partecipazione ed entusiasmo il progetto proposto dal liceo Buon Natale da Bruno M. e realizzato dagli studenti del corso serale, in prima linea nell'atto di creare per donare.

Tutto questo è stato reso possibile grazie a Claudia Carcereri, Rossella Dal Martello, Giacomo Garbellini con il coordinamento della professoressa di design della moda Paola Giovanninetti. Ha collaborato la docente di religione Elisa Ferrari, evidenziando l'importanza morale del dono come gesto solidale e volontario. Bruno M. è una piccola mascotte a forma di orsacchiotto, che indossa una tutina rossa con al centro una grande M, oltre a un mantello di raso blu e una tavolozza in testa, degna di ogni degno pittore. Il piccolo orsetto si traveste da supereroe dell'arte per entrare nel reparto di Pediatria, portando un augurio natalizio ai bambini ricoverati in ospedale durante le festività.

LA MASCOTTE

Bruno M. porta una piccola letterina rossa con un'apertura a forma di cuore e una frase che invita i bambini degenti ad affrontare i momenti di tristezza, disegnando un arcobaleno su di un foglio bianco. «Una frase all'apparenza molto semplice che contiene un significato molto profondo - spiega la professoressa Paola Giovanninetti, promotrice del progetto - disegnare un arcobaleno ci pone subito in relazione con il mondo dei colori e successivamente con la libertà di creare. Da piccolo ognuno di noi, tenendo un pennarello in mano, si è preso questa libertà, dipingendo i muri di casa, le scale, i mobili e altro ancora. Nessun bambino vive l'atto del colorare in maniera negativa, ma come espressione di libertà di pensiero e del corpo, ed è proprio questo, che accade anche agli studenti, per la maggior parte adulti, che frequentano i nostri corsi serali. Il colore arriva dove le parole finiscono e diventa un tramite degli stati d'animo più profondi e sinceri aumentando la capacità espressiva, e la gratificazione personale, alimentando l'autostima. Il progetto si propone di regalare un sorriso, sconfinando oltre le mura scolastiche, per portare un messaggio d'amore verso l'arte come terapia per ogni dolore e sofferenza».

Un ringraziamento speciale alla sensibilità dimostrata dal negozio Lo scampolo di Rovigo, che si è offerto di donare i tessuti necessari alla realizzazione.

Alessandro Garbo

