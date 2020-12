TRASPORTI

ROVIGO Spetterà ai prefetti gestire il rientro sui banchi di scuola degli studenti superiori. L'ultimo decreto Conte ha introdotto una novità per far tornare a scuola in presenza i ragazzi dei licei e degli istituti superiori: dovranno mettere d'accordo le aziende di trasporto locali (per il Polesine sono Busitalia e Garbellini), dirigenti scolastici e sindaci, affinché i rientri avvengano senza assembramenti già durante il tragitto da casa sino all'ingresso della scuola. Fondamentale sarà regolare la quantità di posti a sedere sui mezzi e organizzare corse per tutta l'utenza scolastica.

La scelta di affidare ai rappresentanti territoriali del Viminale è giunta a margine di un accordo raggiunto tra il ministro Luciana Lamorgese e le colleghe Lucia Azzolina e Paola De Michele, rispettivamente responsabili dei dicasteri Interno, Istruzione e Trasporti, per evitare inceppamenti che potrebbero derivare dall'utilizzo di autorità locali politiche.

Il prefetto polesano Maddalena De Luca ha spiegato come funzionerà il percorso da qui al 7 gennaio, data entro la quale l'esecutivo Conte vorrebbe riportare alla normalità gran parte delle attività legate all'istruzione. «L'attribuzione di questo compito prevede l'avvio di un tavolo di coordinamento in vista del rientro a scuola per occuparci oltre che dell'aspetto pratico, ovvero lo scaglionamento di entrate e uscite dei ragazzi nelle classi, anche quello legato al trasporto pubblico locale. Entro fine settimana arriveranno indicazioni da parte del ministero e dalla Regione, poi verrà insediato il tavolo di coordinamento attraverso il quale stabilire e realizzare un documento operativo nel quale vengono descritte le strategie da adottare. Al tavolo ci saranno alcuni membri indicati dalla norma come il presidente della Provincia, il sindaco del capoluogo Edoardo Gaffeo e tutti gli altri sindaci interessati sia dalla presenza di istituti scolastici, che da particolari snodi del trasporto locale. Ci saranno poi il dirigente scolastici, i rappresentanti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quelli delle aziende di trasporto. Al momento della convocazione del tavolo potrebbero essere convocate anche le autorità delle forze dell'ordine, che si deterranno l'importante compito di gestire la sicurezza pubblica».

Il titolare della Provincia, Ivan Dall'Ara, lascia trasparire una tiepida fiducia in questo percorso. «Si spera che i prefetti abbiano maggiore autorevolezza nella gestione di questo aspetto che coinvolge gli alunni delle nostre scuole. Sappiamo che ci sono difficoltà oggettive per la gestione degli orari degli istituti superiori da parte dei dirigenti, legate al contingentamento degli orari e a far fare le lezioni in orari diversi. Personalmente sono convinto che la nostra prefetto De Luca saprà sicuramente trovare un rimedio a tutti i problemi».

Sulla riapertura delle scuole Dall'Ara diche che «condivido e apprezzo la proposta del presidente del Consiglio di definire anche con le Province un protocollo nazionale che sia da guida per la riapertura delle scuole superiori in presenza. Si tratta di un obiettivo prioritario che dobbiamo centrare insieme, per restituire ai 2 milioni e mezzo di studenti la possibilità di ritornare pian piano alla normalità della didattica. Apprezzo che il Governo abbia accolto la proposta dell'Upi di riaprire in maniera graduale le scuole superiori. Il 7 gennaio le scuole saranno pronte ad accogliere i 2 milioni e mezzo di studenti in presenza in sicurezza».

