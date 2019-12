Nasce il maxi-polo tra Badia e Trecenta

LE SCUOLE POLESANE

ROVIGO A Bottrighe non riaprirà la scuola media, mentre in Alto Polesine nasce un nuovo istituto comprensivo, di 1.052 alunni, dall'unione degli istituti comprensivi di Badia Polesine e Trecenta. Sono due dei provvedimenti adottati con il nuovo dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2020-2021, che aggiorna l'assetto della rete scolastica in Veneto.

DELIBERA REGIONALE

La giunta regionale, con la delibera 1961 dello scorso 23 dicembre, riguardo all'eventuale ripristino della sezione staccata della scuola media a Bottrighe, ha ratificato la bocciatura da parte della Commissione mista formata da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e dell'Ufficio scolastico regionale, che tra tutti i progetti di dimensionamento pervenuti dagli enti locali non ha accolto solo la richiesta del Comune di Adria. L'Amministrazione Barbierato chiedeva di ripristinare per l'anno scolastico 2020/2021 la sezione staccata della Marino Marin di Adria nella frazione di Bottrighe. E il no alla riapertura si deve al fatto - si legge nella delibera della giunta regionale - che non si tratta di un'operazione di dimensionamento, ma dell'attivazione di una succursale all'interno del medesimo Comune per la quale non è prevista l'assegnazione di un proprio codice meccanografico.

LA BOCCIATURA

Inoltre, la giunta regionale osserva nel merito come la richiesta del Comune di Adria non tenga in considerazione la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento, e in particolare non consideri questi aspetti. Il primo è che gli studenti residenti nelle frazioni di Bottrighe e Bellombra del Comune di Adria frequentano già la scuola secondaria di primo grado del Comune di Papozze, situato a solo 7 chilometri di distanza dalla frazione di Bottrighe, usufruendo del servizio di trasporto scolastico fornito dal Comune di Papozze. Il secondo aspetto è la consistenza demografica della popolazione scolastica dell'area, considerato che il numero di iscritti alla scuola primaria presenta una progressiva riduzione dall'attuale classe quinta alle classi inferiori.

SPESE SOSTENUTE

E infine, terzo aspetto, la circostanza che il ripristino della sezione staccata della scuola secondaria di primo grado Marino Marin di Adria nella frazione di Bottrighe comporterebbe un aumento della spesa pubblica non giustificata da esigenze di ampliare l'offerta formativa. Sono alcuni dei rilievi che aveva opposto lo stesso sindaco di Papozze, Pierluigi Mosca, alla richiesta dell'Amministrazione adriese.

COMMISSIONE MISTA

Nel dimensionamento della rete scolastica per il 2020/2021, la Commissione mista Regione-Ufficio scolastico regionale ha poi espresso parere favorevole alla creazione dell'Istituto comprensivo di Badia-Trecenta: conterà 1052 alunni e avrà sede a Badia Polesine, in piazza Marconi 192. Nasce dall'unione dell'istituto comprensivo di Trecenta e dell'istituto comprensivo di Badia, che era stata approvata dalla Commissione di Distretto formativo dell'alto Polesine, con 14 voti favorevoli e tre astenuti.

GIUNTA REGIONALE

Il sì dalla Giunta regionale prende anche atto - si legge nella delibera della giunta regionale - della deliberazione di voto contrario assunta dal Comune di Trecenta, che rappresenta una popolazione scolastica inferiore al 25% del totale della popolazione scolastica coinvolta nell'operazione di dimensionamento. S'era mossa in direzione opposta invece, favorevolmente alla fusione, l'Amministrazione comunale di Badia Polesine, deliberando con la giunta in modo conforme al parere della Commissione di Distretto formativo, in base alle considerazioni per cui il Comprensivo di Trecenta, con circa 400 alunni e in quanto sottodimensionato, non ha un preside titolare, né il direttore dei servizi generali e amministrativi.

L'AGGREGAZIONE

Mentre con l'aggregazione dei due istituti comprensivi, il nuovo istituto avrebbe una popolazione di circa 1.100 alunni.

Nicola Astolfi

