LA NOVITÀ

ROVIGO Nel 2022 anche il Polesine avrà un nucleo Noetaa (Nucleo operativo ente tutela animali e ambiente) di guardie ecologiche. Il gruppo di volontari è in fase di costituzione attraverso la guida di Giovanni De Chino, che ha esperienze nel volontariato e di autista del 118, ed è referente regionale dell'Odv che «a livello nazionale è già presente in nove regioni: in Veneto si sta costituendo un nucleo a Treviso, a Vicenza è già costituito e pronto a operare un nucleo per la ricerca di persone disperse in superficie o di persone travolte da macerie».

L'IMPEGNO

Nei nuclei Noetaa le guardie si occupano di salvaguardia e benessere degli animali, e svolgono attività di vigilanza. «Non vogliamo sostituire alcuno: siamo volontari che seguono un percorso formativo - aggiunge De Chino - per concorrere a determinate attività secondo le leggi e a stretto contatto con gli organi competenti. Possiamo segnalare alle autorità preposte quello che succede e dove ci sono accordi con gli enti parco, per esempio, le guardie ecologiche possono anche verbalizzare e sequestrare».

Tra i volontari pronti in Polesine ci sono ex appartenenti alle forze di polizia e un volontario dotato di paramotore, disponibile al monitoraggio aereo. Il nucleo minimo di sette persone c'è già: hanno varie competenze e saranno disponibili ad affiancare gli organi pubblici nel vigilare sull'osservanza di leggi e regolamenti in materia di patrimonio ambientale, faunistico e zootecnico. Il costituendo nucleo polesano ha già richiamato l'attenzione di amministrazioni comunali come Villanova Marchesana e Crespino, tra i territori più colpiti dall'abbandono di rifiuti nelle golene del Po, che talvolta sono decine di metri cubi di guaine, risultato della ripulitura di cavi elettrici per i furti di rame.

IL BENVENUTO

«Se il nucleo di guardie ecologiche si costituirà anche in Polesine, ben venga», afferma il sindaco di Villanova Marchesana, Riccardo Rigotto. Capita ai residenti di assistere allo scarico di rifiuti lungo l'argine, ma davanti al fatto compiuto non restano che la segnalazione e i costi dell'inciviltà sulle tasche di tutti per gli interventi non programmati di raccolta. «Siamo stufi ed è giusto avere più strumenti per contrastare questi episodi, operando sempre in correttezza», aggiunge Rigotto.

Per diventare guardie ecologiche volontarie sono necessari la frequenza a uno specifico corso di formazione e il superamento di un esame per conseguire l'attestato di idoneità, dopo la quale l'associazione chiede alla Prefettura il rilascio del decreto di nomina a guardia giurata volontaria. «Senza decreto prefettizio si resta simpatizzanti», precisa De Chino. Le guardie ecologiche indossano fratino e tesserino di riconoscimento, e contro il degrado ambientale hanno compiti di prevenzione e repressione, per esempio, davanti a discariche abusive, scarichi inquinanti nei fiumi, accensione di fuochi e violazioni alla tutela di parchi e giardini.

Nicola Astolfi

