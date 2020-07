LAVORO

ROVIGO Una nuova scommessa sul coworking, la condivisione degli spazi lavorativi. Uno dei primi esperimenti di questo tipo era stato tentato, sei anni fa, da Rovigo Creativa che aveva lanciato l'idea per utilizzare i locali in corso del Popolo, accanto alla Pescheria, fino a poco prima utilizzati da Spazio libri. Lesperienza non è stata baciata dalla fortuna. Nel frattempo sono nate altre proposte analoghe, come Duomolab in via Menotti, o come CoopUp, in viale Porta Adige, all'Aliper, vicino al Censer, dove si trova anche T2I che però è soprattutto un incubatore d'imprese. Il nuovo arrivato si chiama Cowo e fa parte dell'omonima catena fondata nel 2008 da Massimo Carraro a Milano, formata da oltre un centinaio di coworking indipendenti, ma in rete, in Italia e anche in Svizzera. Si trova in viale delle Industrie 3A, accanto all'Inail e di fronte all'area della Sicc. Al suo interno, postazioni, ambienti ufficio, sale per meeting, aula formazione da 24 persone in platea e 6 al tavolo relatori. «E naturalmente - si legge nella presentazione - connessione internet veloce, ingrediente fondamentale di ogni buon coworking, in questo caso costituita da collegamento in fibra 100 Mbit Lan+WiFi. Non mancano plotter, stampanti multifunzione, monitor per presentazioni, impianto allarme volumetrico in tutti gli uffici. Niente più costi assurdi per spazi magari poco utilizzati, o ufficio: arredi, utenze, pulizie, reception, vigilanza. Lavorare in un coworking significa innanzitutto evitare costi inutili pagando solo il prezzo di una postazione di lavoro o un ufficio, completamente attrezzati, per il periodo che serve. Cowo permette a tutti i lavoratori autonomi, free-lance, startup, piccole aziende, creativi e professionisti indipendenti della zona di Rovigo di lavorare in un ambiente condiviso, con un vantaggio doppio: contenere i costi fissi e far crescere la propria rete di contatti professionali».

Lo spazio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.30. Il referente è Alessandro Segato. Informazioni: 333/1077195, 0425/474546, rovigocoworking@ambienteengineering.it.

