Napoli, raccolta di firme dopo la rissa in Fattoria

SOCIAL INFUOCATIROVIGO «Manderò una petizione al prefetto di Rovigo per avere giustizia». Non accenna a placarsi il litigio, questa volta a distanza, tra Vincenzo Buonavolta, protagonista insieme ai due figli della rissa di giovedì scorso all'interno della Fattoria, e l'agenzia di sicurezza Enojoy. Rientrato nella sua Napoli, Buonavolta affida ad un nuovo video il suo rancore verso i due operatori del centro commerciale di Borsea che, stando a quanto dichiarato da lui stesso, lo avrebbero picchiato insieme ai suoi due figli.ACCUSE VIA...