Mutuo soccorso una storia lunga 150 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MOSTRAROVIGO Una storia lunga 150 anni in mostra in Pescheria Nuova. La racconta il secolo e mezzo di attività della Società di Mutuo soccorso, guidata dall'attuale presidente Renzo Ongaro.STORIA PER IMMAGINIIn occasione dell'anniversario della sua nascita, la Mutuo soccorso ha organizzato la mostra storico fotografica 1867- 2017. Centocinquant'anni di sguardi sulla Rovigo che non c'è più. All'interno facile riconoscere scorci della città per chi ne ricorda la conformazione prima della deviazione dell'Adigetto. Riviera San Bortolo,...