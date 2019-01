Mutui e prestiti aumentano in Veneto, tranne che in Polesine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Crescono le richieste di mutui e prestiti da parte delle famiglie di tutto il Veneto e anche se solo per il comparto prestiti, anche di quelle polesane. È quanto emerge dall'ultima rilevazione del Barometro Crif, relativa all'anno 2018 appena concluso. Lo studio ha evidenziato un aumento complessivo delle richieste di credito da parte delle famiglie italiane rispetto al 2017 (più 5% di prestiti e meno 0,6 di mutui), con il Veneto in controtendenza per quanto riguarda il numero di richieste di nuovi mutui e surroghe (più 3,2%). A livello...