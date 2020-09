SOLIDARIETÀ

Con la Festa di fine estate organizzata da Bandiera gialla, il Pattinodromo delle Rose ospiterà da venerdì 18 a domenica 20 settembre tre serate dedicate alla solidarietà, con protagonisti la musica e lo sport (domenica) per mostrare come l'impianto dello Skating Club Rovigo possa essere anche un luogo di relax e svago per le famiglie della città. La collaborazione tra il club e la onlus rodigina punta a raccogliere risorse da devolvere a chi, a Rovigo e dintorni, vive in difficoltà economiche. Sarà donato, infatti, il ricavo netto degli ingressi agli spettacoli di venerdì 18 con The Beat shop, Massimo Brancalion e Beppe Canto dei Tanto par ridare e i P-51 airplanes (biglietti a 5 euro), e di sabato 19 con gli O.I. & B. (biglietto unico a 10 euro). Domenica 20, invece, il palco sarà per gli intermezzi musicali di Elena Berto e Beppe Canto e soprattutto, presentate da Paolo De Grandis, per le rappresentative di Skating Club Rovigo, Rhodigium basket, Rugby Rovigo Delta, Baseball softball club Rovigo e la squadra di serie A di calcio a 5 femminile della Polisportiva Granzette: sarà quindi un evento per sportivi e tifosi, che si candida a diventare la vetrina degli sport a Rovigo.

LA MUSICA

«Sarà una Festa di fine estate per ripartire insieme, e per far conoscere il Pattinodromo alla città - spiega Davide Rossi, direttore e responsabile operativo di Bandiera gialla -. C'è molto da lavorare e ci sono molte responsabilità, ma vogliamo che siano tre serate di divertimento in sicurezza».

Misure che porteranno a chiudere al traffico via Muratori, per allestirvi la biglietteria e gli ingressi, con una corsia dedicata a chi prenota ( tel. 347.1183904). «Il pattinodromo - aggiunge il vicepresidente dello Skating Club Rovigo Giuseppe Franco - è nato come centro polivalente. È in fase di auspicabile ampliamento, sia delle aree sportive per ospitare ulteriori discipline sia con il progetto di costruire un piano superiore nell'edificio dei servizi . E così, la scommessa è di diventare sempre più un punto di riferimento per la vita cittadina e per le associazioni. Come sarà anche per l'evento conclusivo del festival di street art Wallabe».

SPORT IN VETRINA

Inedita e originale sarà l'attesa presentazione delle 5 società sportive che si alterneranno sul palco per farsi conoscere, abbracciare i tifosi in un'inedita passerella dalle 21.30 di domenica 20 settembre. Tutti insieme con lo sport rodigino e la solidarietà.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

