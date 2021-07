Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LENDINARAMusica live, birra artigianale a chilometri zero e street food animano l'estate lendinarese per l'edizione 2021 del Lendybeer, che torna in una veste più contenuta per coniugare la voglia di divertimento con il rispetto delle norme anti-Covid. Dopo lo stop forzato del 2020, il birrificio artigianale Rattabrew e Rock music academy col patrocinio del Comune di Lendinara organizzano quattro serate dal 22 al 25 luglio che seguono la...