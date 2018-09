Musica in piazza contro la distrofia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLIDARIETÀROVIGO La distrofia si combatte anche con la musica. È questo lo spirito di Afro for dystrophy, l'evento che si svolgerà sabato, a partire dalle 18, in piazza Vittorio Emanuele dove protagonista sarà la musica suonata in nome della ricerca da noti dj. L'evento, giunto all'ottava edizione, ogni anno entusiasma ed emoziona il pubblico che arriva in centro proprio per partecipare all'atteso appuntamento. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Agathòs con il patrocinio e il sostegno del Comune, è stata presentata a palazzo...