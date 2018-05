Musica fino alle 23. Alle 18 l'intervento dei sindacalisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La festa di oggi dedicata ai lavoratori avrà come slogan: Sicurezza: il cuore del lavoro. Cgil, Cisl e Uil danno appuntamento in piazza Matteotti alle 16, per il concerto, che durerà fino alle 23. Sul palco si esibiranno Granduca, Zensero Club, I Folletti, Grinders, Leonora Elko, Psicodelic Trip, La Bottega del Compensato. Alle 18 sono previsti gli interventi dei tre segretari territoriali di categoria. Inoltre saranno presenti stand gastronomici e bancarelle con prodotti a chilometro zero. La manifestazione si svolgerà anche in caso di...