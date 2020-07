MONDO DELLO SPETTACOLO

ROVIGO Con il coronavirus il settore dello spettacolo è stato tra i primi a entrare in lockdown e a vivere un senso di totale incertezza verso il futuro. Già a fine aprile Assomusica, l'associazione degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo, stimava perdite per il solo settore degli eventi live in Italia di circa 350 milioni a fine stagione, da sommare poi a una cifra intorno ai 600 milioni di euro di perdite legate all'indotto. E in termini di mancati incassi per autori ed editori musicali, Siae annunciava già a metà maggio una perdita di 300 milioni. Ora, a un mese dall'inizio della cosiddetta Fase 3 che dal 15 giugno ha previsto la riapertura per i luoghi di cultura e spettacoli, qualcosa è cambiato per chi vive professionalmente di spettacoli? Lo chiediamo a Rudi Caniato, titolare dell'agenzia di eventi musicali Live For Music, che a Rovigo è diventata una realtà nazionale nella promozione e nel booking di gruppi di cover e tributi pop-rock, in Italia ed Europa.

IL MERCATO

«Attualmente possiamo dire di trovarci, per lo meno nel nostro mercato, in una situazione di stallo - osserva Caniato -. A parte qualche temerario e timido tentativo di ripartenza, la maggior parte degli organizzatori sta valutando giorno per giorno il da farsi. Molte feste ed eventi in genere sono saltati con molto anticipo, perché al di là di qualche sporadica informazione il mondo dello spettacolo è stato un po' messo in secondo piano, e di conseguenza chi ogni anno decide già per il successivo ha dovuto fare delle scelte importanti. Noi siamo ottimisti, ma al tempo stesso dobbiamo far fronte e adeguarci a questa nuova realtà».

In questi mesi ha provato a tenere conto di quanti spettacoli sono stati annullati complessivamente tra artisti, cover band e gruppi tributo seguiti da Live For Music?

«Sinceramente fare un conto preciso è abbastanza deprimente. È palese che oltre a ingenti perdite economiche, questa situazione porta anche a danni psicologici enormi legati all'insicurezza del proprio futuro, e forse questo è l'aspetto più grave, con famiglie che di punto in bianco si sono trovate a fare i conti con un'incognita surreale».

In prospettiva della riapertura avete cercato soluzioni nuove, visti i dati in aumento, ad esempio, del mercato della musica in streaming?

«Ovviamente anche noi abbiamo adottato delle strategie per poter mantenere la visibilità che i nostri artisti hanno guadagnato in decenni di lavoro. Così, durante questi mesi abbiamo dato vita a un appuntamento settimanale con la trasmissione Music On in diretta streaming su Facebook e in collaborazione con Prima Free sul digitale terrestre. Questa trasmissione, nata all'inizio quasi per caso, ha avuto un ottimo riscontro e ha dato anche la possibilità di un confronto diretto con star nazionali dello spettacolo come Tony Esposito, Ivan Cattaneo e altri. Ora stiamo valutando di riprendere questo format nei prossimi mesi».

Oltre a dati epidemiologici favorevoli, per far ripartire il settore e per iniziare a mettersi alle spalle i danni del lockdown, quali proposte e misure servirebbero?

«Ci vorrebbe una campagna di informazione più dettagliata: molte feste ed eventi sono stati annullati più per paura di eventuali controlli o sanzioni che per reale impossibilità».

Potrebbero essere utili, ad esempio, intese con altri settori, visto che in media ogni euro pagato per acquistare il biglietto di uno spettacolo genera 1,50 euro per ristorazione, alloggio e trasporti, cioè spese che restano sul territorio? «Sicuramente, se non si ragionasse a compartimenti stagni ma si cercasse un modo per darsi una mano, il carico del periodo sarebbe minore. Ma non si può colpevolizzare in questo momento chi pensa al proprio orto. Qua non stiamo parlando di portare a casa più soldi: stiamo parlando di sopravvivenza. Ci vorrebbe più organizzazione e presenza da parte dello Stato e, ripeto, già una migliore comunicazione avrebbe generato meno panico e stallo».

Nicola Astolfi

