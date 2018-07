Musica & birra in omaggio al mito dell'Harley Davidson

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Moto americane e appassionati delle due ruote si danno appuntamento a Rovigo venerdì per la quinta edizione del motoraduno Moto in piazza. L'evento in piazza Vittorio Emanuele II inizierà alle 20 e consentirà l'accesso delle moto direttamente da Corso del Popolo. «Si tratta di una moto concentrazione a scopo ludico - spiega l'organizzatore Stefano Bonfante - ideata in questo periodo poiché ricorre l'anniversario della nascita del mito delle moto americane Harley Davidson. Da qui è nata l'idea di organizzare l'iniziativa anche a Rovigo,...