CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSEO GRANDI FIUMIIL GATTO TOMEOPER LE FAMIGLIE(E.Bar.)Il Museo dei Grandi Fiumi apre le porte alle famiglie in occasione della Giornata nazionale delle famiglie al museo. Domenica dalle 16.30 lo scrittore e artista Alberto Cristini e il gatto Tomeo, le cui avventure sono narrate nel libro Una corsa verso il mare accoglieranno i visitatori con l'iniziativa C'era una volta al Museo il gatto Tomeo, proposta in collaborazione con Aqua srl. I bambini dai 6 agli 11 anni e i loro genitori (per un massimo di 30 persone) potranno cimentarsi con la...