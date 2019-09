Muore mentre corre per la strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROVIGO Un malore che non gli ha lasciato scampo. Edoardo Piva, 51 anni, è morto ieri mattina mentre si allenava lungo la pista ciclabile accanto all'Adigetto in via Elisabetta Marchioni. È caduto a terra e non si è più rialzato. È stato un altro podista, di passaggio, a notare il corpo a terra e chiamare i soccorsi. Suem e polizia locale sono subito corsi sul posto, nel punto in cui la ciclabile incrocia via Enrico Fermi e prosegue in direzione di San Sisto, a pochi passi dal Sebastian Street food, noto anche come il Qubo. Un...