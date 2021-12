PANDEMIA

ROVIGO Mentre il virus fa una nuova vittima, un 87enne di Villadose, che non si era vaccinato e che si trovava ricoverato in Malattie infettive a Rovigo e mentre i contagi non si arrestano, con altre 79 positività, da ieri alle 14 sono aperte le prenotazioni anche per le vaccinazioni pediatriche, per i bambini dai 5 agli 11 anni. Le somministrazioni saranno effettuate direttamente pediatri di famiglia, non nei centri di vaccinazione ma nei tre ospedali: in quello di Rovigo al centro prelievi, in quello di Adria al centro trasfusionale ed in quello di Trecenta negli ambulatori vaccinali del Servizio Igiene e Sanità pubblica.

PRENOTAZIONI

I posti prenotabili, sempre attraverso il portale regionale, vanno dal 16 dicembre al 5 gennaio e tengono conto della disponibilità delle dosi pediatriche, con formulazione specifica, anche alla luce del fatto che le seconde dosi dovranno essere effettuate a distanza di 21 giorni. Sul sito dell'Ulss un'apposita pagina riporta le presenze dei pediatri, sempre al pomeriggio: a Rovigo lunedì Chiriacò e Caserta, giovedì Ferrarese e Zuccolo, venerdì Baraldi e Sortino; ad Adria mercoledì Girardi e Mattei, venerdì Greggio e Rossi; a Trecenta martedì Alberti e Pasqualini e giovedì Destro e Gelli. Intanto domenica le somministrazioni sono state 2.340, delle quali altre 117 di nuove prime dosi, mentre le terze dosi hanno superato quota 50mila, pari al 49,7% della platea potenziale. Intanto, mentre il Polesine piange la sua il 565esima vittima, la quinta di dicembre, il rapporto fra tamponi eseguiti e casi sale oltre il 3% su base settimanale. Delle 79 nuove positività 40 sono state accertate in persone già tracciate ed in quarantena. Le nuove guarigioni sono invece 60, così che salgono a 1.352 i polesani con positività in corso ed a 2.911 quelli in isolamento domiciliare. Il dato significativo è il calo dei ricoverati, da 69 a 67, dopo l'incessante crescita dall'inizio del mese.

I RICOVERATI

Scendono a 5 i pazienti in Terapia intensiva a Trecenta, ai quali si aggiunge il paziente positivo nell'Unità di terapia intensiva coronarica a Rovigo, e calano anche a 35 i pazienti in Area medica e semintensiva pneumologica, mentre 15 restano quelli nell'ospedale di comunità Covid e 9 quelli in Malattie infettive all'ospedale di Rovigo, dove c'è un paziente positivo anche in Psichiatria. Scendono a 16 i casi nelle Rsa, per la guarigione di tre operatori e per una nuova positività, la decima, fra gli ospiti della casa di riposo di Rosolina. Causa Covid chiude temporaneamente anche il Museo archeologico nazionale di Adria «a scopo cautelativo».

Francesco Campi

