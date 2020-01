INCIDENTE IN VIALE OROBONI

ROVIGO Era stata investita nel pomeriggio di sabato, in viale Oroboni, proprio di fronte al comando della polizia locale. Ieri Valentina Mantovani, 71 anni, si è spenta per le conseguenze dell'incidente. Erano da poco passate le 18 e l'investimento si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Galimberti. I soccorsi erano stati immediati, con la polizia locale che aveva subito chiuso al traffico la strada mentre un'ambulanza e l'automedica del Suem sono arrivate in pochi istanti. All'anziana era stata riscontrata una sospetta frattura ad un piede, ma anche un forte trauma cranico. Per questo, dopo la corsa a sirene spiegate fino all'ospedale Santa Maria della Misericordia, era stata ricoverata e sottoposta a tutti gli accertamenti.

AUTO SEQUESTRATA

Che le sue condizioni non fossero rassicuranti era emerso con la decisione del pm di turno, Ermindo Mammucci, di far scattare il sequestro dell'auto dell'investitore, un'Alfa Romeo 159 bianca. Al volante, un uomo di Gavello, che inevitabilmente, come atto dovuto, sarà indagato per omicidio stradale fino a quando l'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente, compito che sarà probabilmente affidato ad un consulente tecnico, non accerterà le esatte responsabilità.

La donna, che viveva in viale Oroboni, a poca distanza da dove si è compiuta la tragedia, era a piedi e non è ancora stato chiarito il punto esatto in cui si trovasse, visto che il suo corpo è stato soccorso ad alcuni metri di distanza dalle strisce pedonali, ma potrebbe essere stato anche l'effetto dell'impatto.

STRADA PERICOLOSA

Un incidente dall'esito mortale che avviene in una zona centralissima, ad appena tre mesi dalla tragedia di via Pascoli dove il 14 ottobre ha perso la vita l'84enne Luigina Mazzetto, investita da un furgone mentre era in sella alla propria bici. Un altro incidente con una bicicletta coinvolta si è invece verificato il 2 dicembre in viale Porta Po, praticamente di fronte allo stabilimento della Sicc, così come, sempre uno scontro fra un'auto e una bici si era registrato anche lo scorso 24 novembre, alla rotatoria fra Corso del Popolo e viale Porta Po. In questi due casi, fortunatamente senza gravi conseguenze. Così come non aveva avuto esiti pesanti l'investimento di una donna sulla cinquantina avvenuto l'11 giugno sulle strisce, per la verità molto sbiadite, in via Sacro Cuore, all'altezza di piazza Tien An Men, di martedì mentre i banchi del mercato stavano smontando. E anche il 27 novembre un pedone era stato investito sulle strisce, in via Amendola, all'altezza della biforcazione con via Marco Polo, all'altezza dell'incrocio con via Mascagni, a poca distanza dal distributore, un punto fra quelli nella lista nera dei più pericolosi e non particolarmente illuminato. Anche in questo caso era andata tutto sommato bene. Viale Oroboni era già stato teatro, nel settembre 2018, dell'investimento di una donna, 66enne, colpita da una Panda mentre attraversava sulle strisce proprio all'altezza della chiesa di San Bortolo.

Francesco Campi

