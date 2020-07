MUNICIPALIZZATE

ROVIGO Giuseppe Traniello Gradassi è il nuovo presidente di Asm Spa, di cui era stato vicepresidente nel 2008. L'azienda partecipata del Comune ha trovato nel segretario provinciale del Pd una nuova guida, incassando le previste dimissioni di Alessandro Duò, l'ultimo elemento che era rimasto della precedente amministrazione Bergamin. La scelta di Traniello era nell'aria da qualche giorno, ma a spaventare era la possibilità che l'accordo tra gentiluomini tra il sindaco Edoardo Gaffeo e Duò lunedì mattina potesse saltare.

DIMISSIONI ANTICIPATE

L'imprenditore ex presidente, infatti, avrebbe avuto davanti a sé un altro anno di mandato, per cui non era per niente scontato che si sarebbe fatto da parte per fare un favore al sindaco di centrosinistra. Termina così la stagione di Duò in via Alighieri, dopo quattro anni segnati da progetti di vario tipo mai andati in porto (l'acquisizione di piazzale Di Vittorio e la proposta di acquisto del Polo Natatorio, per citarne un paio), la cessione del ramo Onoranze Funebri e, per ultimo, un bilancio dal quale emerge una forte differenza tra costi e ricavi (quasi 1,6 milioni di euro), un peggioramento rispetto all'anno precedente, nel quale ci si era attestati sul milione di euro. A salvare la situazione sono i 4.434.000 milioni di euro di dividendi ottenuti dalla partecipazione al 4% in Ascopiave, senza i quali la situazione sarebbe stata davvero grave, avvalorando la tesi del sindaco secondo la quale la cessione del pacchetto azionario darebbe un'immediata liquidità che però danneggerebbe sul lungo periodo le casse dell'azienda.

IL PROGRAMMA

Adesso toccherà a Traniello Gradassi invertire il trend, stilando insieme al primo cittadino Edoardo Gaffeo un piano industriale che preveda un aumento dei ricavi e di efficientamento dei (pochi) servizi in capo ad Asm Spa, come la gestione dei parcheggi, delle affissioni e delle farmacie. «Ringrazio il sindaco e l'Amministrazione per la fiducia - ha detto Traniello Gradassi - Per quanto riguarda la programmazione dell'azienda sto facendo insieme al sindaco una ricognizione completa e ci muoveremo sulla base dell'indirizzo che la giunta vorrà dare. Non sono sicuramente quello che annuncia cose che poi non si realizzano come parcheggi multipiano o una piramide di Cheope: guardo ad un piano concreto e di rilancio, perché Asm è un patrimonio della città. L'azienda si è impoverita con la perdita della gestione dei rifiuti, di As2 e delle Onoranze Funebri, ma offre servizi utili per la città e nel mandato industriale cercheremo di migliorarli. È indubbio che ci saranno molte cose da rivedere».

PIANO INDUSTRIALE

Il sindaco Gaffeo nei giorni scorsi aveva rivelato la sua volontà di far partire il nuovo piano industriale già dall'1 gennaio 2021. Per quanto riguarda l'ambito politico, Traniello Gradassi smentisce duramente le voci che lo vorrebbero dimissionario dalla carica di segretario provinciale dei democratici: «Mi dà estremamente fastidio che un partito importante come il Pd veda imporsi decisioni da parte di flussi mediatici e chiacchiericci di piazza - sbotta - Da alcuni anni la gestione del partito è condivisa con tutte le componenti, come si è vista con le candidature per le Regionali, seppure qualcuno ne abbia sminuito il significato. Sono mortalmente stanco della piccola politica e di piccoli dirigenti responsabili del chiacchiericcio che non fa bene al partito. Quello che dobbiamo fare e sicuramente faremo è già stato discusso e lo affineremo in questi giorni».

Alberto Lucchin

