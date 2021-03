L'ANNUNCIO

ROVIGO «Riaprire i cinema solo nelle zone gialle? Troppo difficoltoso, mancherebbero comunque i film». Andrea Stratta, numero uno di Notorious, non è molto fiducioso sulla data fissata dal nuovo Dpcm in merito alla ripartenza degli spettacoli in cinema e teatri. A decorrere dal 27 marzo, secondo le ultime disposizioni, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto potranno riaprire con posti a sedere pre-assegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori non conviventi. L'altra condizione è che siano approvati nuovi protocolli o linee-guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, approvati dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e validati dal Comitato tecnico-scientifico, che indichino anche il numero massimo di spettatori per spettacoli all'aperto e di spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

REGOLE STRINGENTI

Insomma, regole ancora più stringenti rispetto a quelle dello scorso autunno, quanto i cinema erano riusciti a lavorare, anche se con non poca difficoltà, per un paio di mesi, prima di richiudere in seguito allo scoppio della seconda ondata di pandemia. «La volontà del ministro Franceschini di riaprire il 27 spiega Stratta è senz'altro un segnale importante in quanto coincide con la celebrazione della Giornata mondiale del teatro e dello spettacolo. Valuto però difficile un'apertura delle sale solo per le regioni gialle. Un distributore, ad esempio, non mette a disposizione un titolo per due o tre regioni e basta perché nelle altre i cinema sono chiusi. Il cinema ha bisogno di programmazione, di riaprire in maniera compatta su tutto il territorio nazionale. Dunque credo che tutto dipenderà dall'andamento della pandemia».

TERZA ONDATA IN ARRIVO

«Anche perché, proprio a fine marzo, è previsto il picco della terza ondata di contagi. Aprire improvvisamente le sale, sarebbe dunque alquanto azzardato», ribadisce Stratta. Secondo il numero uno di Notorious, la vera ripartenza del cinema non ci sarà prima dell'autunno. «A settembre spiega Stratta avremo a disposizione più tipologie di vaccini, dunque ci si potrà avviare verso la normalità. Per avere una vera e propria ripresa del cinema bisognerà però attendere, secondo me, il 2022». «Abbiamo tenuto duro un anno - continua - Stringiamo i denti per altri sei mesi. Sono un ottimista, la ripresa ci sarà. Basta avere un po' di pazienza».

SETTORE IN CRISI

Quest'anno per le sale cinematografiche di tutto il mondo il bilancio sarà ancora più nero dell'anno dello scoppio della pandemia. Se infatti i primi mesi del 2020, ad esempio, in Italia i cinema hanno almeno visto un record di incassi del film Tolo Tolo di Zalone, nel 2021 a mancare sono proprio i film, oltre che la mancata possibilità di riempire le sale, o come adesso, di aprirle. Anche i cinepanettoni di Natale sono infatti usciti nelle piattaforme digitali proprio in previsione della impossibilità di riaccendere i cinema a stretto giro. Una condizione, quella che si protrae ormai da un anno, che rappresenta un dramma ancora maggiore per le piccole sale cinematografiche sparse sul territorio. Realtà a condizioni familiare che con fatica riusciranno a rialzarsi l'anno prossimo dopo quasi due anni a incassi zero ma con affitti e utenze da pagare.

SPETTACOLI ALL'APERTO

Per quanto riguarda, invece, i teatri, lo spettacolo all'aperto è la soluzione a cui sta lavorando l'assessore alla Cultura Roberto Tovo. La programmazione estiva prevederà infatti una serie di appuntamenti con il teatro e la musica nel piazzale del Censer, proprio come la scorsa stagione estiva segnata dalla prima ondata di Covid.



