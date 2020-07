MULTISALA

ROVIGO Slitta ancora l'apertura del multisala di Borsea. Il cinema Notorious ha comunicato attraverso i propri canali social la decisione di posticipare la ripartenza della sala cinematografica che si trova nell'area del Centro commerciale La Fattoria, in attesa dell'uscita di nuovi film in grado di garantire la concreta ripartenza delle sale.

«Puntiamo di riaprire il 15 luglio - spiega il direttore del multisala di Rovigo Alessandro Mascia - Da un punto di vista organizzativo noi siamo pronti, a mancare sono però i film. Verso metà luglio è prevista l'uscita di Onward della Disney, per il momento però non ci sono proposte in grado di garantirci un certo numero di spettatori per riaprire le nostre sale».

L'ATTESA

Le riaperture dei cinema, dopo le problematiche legate all'emergenza, si trovano adesso a fare i conti con i distributori e la carenza di nuove pellicole. Nonostante infatti il Governo abbia dato il via libera ai cinema già dal 15 giugno, i multisala presenti in Polesine hanno deciso di attendere ancora qualche settimana prima di aprire agli spettatori. La nuovissima sala Notorious, riaperta a dicembre e dotata di alta tecnologia e confort, in assenza di nuove pellicole potrebbe dunque riaccendere le luci e metà estate. In un primo momento ad ostacolare la ripartenza delle sale, le regole rigide che i gestori devono rispettare per evitare la diffusione dei contagi del tanto temuto virus pandemico. Fino infatti a pochi giorni fa le norme per poter aprire erano infatti molto stringenti, come il distanziamento di un metro tra gli spettatori e il divieto assoluto di vendita di pop-corn e bibite. A rincarare le spese ai gestori, l'obbligo di avere personale addetto alle toilette: a ogni utilizzo, tra una persona e l'altra avrebbero infatti dovuto disinfettare tutto. Senza contare la condizione della sanificazione completa della sala alla fine di ogni spettacolo.

REGOLE AMMORBIDITE

In seguito, il Governo ha però in parte allentato le rigide disposizioni togliendo, ad esempio, l'obbligo di indossare la mascherina durante la proiezione. Nonostante la modifica delle condizioni per l'apertura, i gestori continuano a fare i conti però con il problema delle pellicole: le case di distribuzione pare abbiano venduto molti film in uscita a cavallo del lockdown alle piattaforme streaming. Anche volendo riaprire le sale cinematografiche, i cinema non sono dunque in grado di proporre nulla di nuovo fino almeno al 22 luglio, quando è previsto cioè l'arrivo di Onward della Disney. Per i film in esclusiva si dovrà probabilmente però aspettare l'autunno.

RISCHIO FLOP

Dopo più di 4 mesi di chiusura, il timore dei gestori dei cinema è dunque quello di andare ancora in perdita: di conseguenza in molti preferiscono attendere ancora qualche settimana prima di affrontare i costi di gestione di personale e sale. Il cinema Eden di Porto Viro, nel frattempo, punta alla riapertura il 22 luglio proprio con il film della Disney. «Le misure per accogliere gli spettatori spiega il gestore dell'Eden - sono state fortunatamente allentate dal governatore Zaia, che ha deciso per la distanza di una poltrona tra un nucleo familiare e l'altro e non più i precedenti 2 metri. Sarebbe stato infatti davvero un problema non solo dividere i gruppi familiari che si presentano al cinema assieme, ma anche distanziare gli spettatori di due o più posti a sedere». Ad aprire entro luglio punta anche il multisala Politeama di Badia Polesine, anche se per il momento non c'è ancora una data. «Apriremo di sicuro a breve spiega anche Bardelle, storico proprietario del cinema Verdi di Cavarzere -, stiamo approntando le ultime modifiche per adeguarci alle nuove regole».

Nel frattempo, in città, domani inizierà il viaggio itinerante di CineSet, la rassegna cinematografica finanziata da Asm Set che per due mesi porterà il cinema all'aperto nei giardini delle Torri, in centro, e nelle frazioni.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

