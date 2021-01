Nella settimana dal 5 al 12 gennaio, sono state controllate 1.150 persone e ne sono state sanzionate 25. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, sono stati 232 quelli che sono stati ispezionati dalle forze dell'ordine sempre nei sette giorni in questione e tre quelli nei quali è stata contestata una violazione delle misure per il contenimento della pandemia, con sanzione economica e accessoria della chiusura. Un bilancio considerevole, che testimonia l'attenzione su questo delicato fronte. In totale, dal 3 maggio al 12 gennaio in Polesine le persone controllate sono arrivate a 42.464 e 230 sono stati i multati, mentre per quanto riguarda gli esercizi commerciali, ne sono stati sanzionati 16 su 17.995 controllati. Dal 5 al 12 gennaio sono stati 25.587 i controlli in tutto il Veneto, cinquemila in più rispetto alla settimana precedente, con 439 persone sanzionate, mentre gli esercizi controllati sono stati 5.857 e 13 quelli multati. Numeri che dimostrano quanto sia stata alta l'attenzione in Polesine, che in rapporto alla popolazione ha numeri superiori alla media regionale. «Sarebbe un errore abbassare la guardia adesso - sottolinea il sottosegretario all'Interno Achille Variati - proprio quando i dati, pur nella sofferenza acuta del sistema sanitario e nella drammaticità di una conta dei morti che continua a essere pesantissima, mostrano una stabilizzazione».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA