Mucchi di sabbia creati dalla raffiche di vento

ROSOLINASpiagge deserte e clima invernale. Così ieri anche Rosolina Mare si è trovata a fare i conti con la continua pioggia e, in particolare, il forte vento che ha abbassato le temperature. L'ondata di maltempo che si è abbattuta sul litorale se per alcuni ha riscontrato un certo fascino, per la maggior parte dei potenziali visitatori è stato invece un motivo per rimandare la gita al mare il prossimo fine settimana. Il vento ha lasciato con il fiato sospeso soprattutto gli operatori balneari che avevano cominciato da qualche tempo a...