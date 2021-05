Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(R. Pau.) Oltre a essere vietato per ragioni di inquinamento ambientale, gettare i mozziconi di sigaretta ancora accesi è soprattutto un gesto pericoloso. Se ne sono resi conto bene i residenti di via Marino Marin, sul lato della circonvallazione ovest o via Falcone Borsellino per la precisione, che ieri hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco per spegnere un incendio a un albero e un'aiuola proprio nel punto in cui la strada cieca termina...