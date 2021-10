Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO NODARIROVIGO «Le scene viste a Roma sono preoccupanti e intollerabili in uno Stato democratico: non basta condannare a parole le azioni squadriste, vanno prese decisioni conseguenti, come sciogliere le organizzazioni neofasciste. A partire da Forza nuova». È l'appello che arriva dal consigliere comunale del Pd Graziano Azzalin, primo firmatario di una mozione presentata a palazzo Nodari in merito all'attacco squadrista alla sede...