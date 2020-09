È intervenuto l'elicottero del Suem, venerdì, per soccorrere un 40enne centauro rodigino, rimasto ferito dopo uno scontro con un autocarro sulla Statale 16, nel tratto antistante il centro commerciale la Fattoria, pochi metri prima dello svincolo di accesso. I rilievi sono stati della Polizia locale di Rovigo. La moto Yamaha, una custom di grossa cilindrata, è finita col collidere con la parte posteriore sinistra dell'autocarro Iveco, mezzo di lavoro di operai che ha avuto una piccola ammaccatura e un fanale divelto. Ad avere la peggio è stato il mezzo a due ruote, distrutto, nonché l'uomo che era in sella, con lesionato al volto nell'impatto con lo spigolo del pianale di carico del mezzo, oltre a un trauma cranico riportato nella caduta. Non è chiaro se la moto abbia battuto anche contro il guardrail. Le condizioni del centauro avevano inizialmente fatto temere il peggio e per questo il Suem ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto del ferito all'ospedale di Padova. Solo in un secondo momento è poi fortunatamente emerso che le condizioni dell'uomo non erano poi così gravi come erano apparse in un primo momento.

F.Cam.

