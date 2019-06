Moto in piazza, festa coinvolgente e ricca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MANIFESTAZIONEROVIGO Grande pubblico e 300, 400 motociclette per la sesta edizione di Moto in piazza. Il raduno organizzato dal Born to be wild motorcycle club Rovigo ha riempito piazza Vittorio Emanuele II venerdì sera, conquistando con il fascino delle Harley-Davidson e dei destrieri a due ruote. L'accesso alla piazza consentito a tutti i tipi di moto, entrando eccezionalmente da Corso del Popolo, ha messo in fila motociclette non solo intorno al listòn, ma anche all'angolo di palazzo Roverella tra il Corso e via Laurenti, e poi fino a via...