IL CASO

ROVIGO «Non saprò mai se doveva morire o se avrebbe avuto una possibilità in più se fosse stato ricoverato, se non ci fosse stato il blocco delle attività ordinarie a causa del Covid: quando si perde una persona cara si pensa sempre che anche solo un giorno in più sarebbe stato un dono immenso». Vincenza Cinzia Truppo è una donna di gran tempra, con esperienza anche in politica, ma le si rompe la voce nel raccontare quello che è accaduto all'amato marito, Stefano Ghisi, farmacista ad Adria e Rovigo, uomo di ironia e cultura, spentosi il 14 aprile per uno scompenso cardiaco. Un mese e quattro giorni dopo, il 18 maggio, una telefonata dal Centro cardiologico Monzino di Milano per comunicare che era possibile il ricovero. Una pugnalata al cuore per la moglie. Che fra l'altro, è dirigente medico di Medicina di laboratorio dell'Ulss Polesana.

IL RACCONTO

«Mi sento sconfitta due volte, ma voglio che questo caso venga raccontato, perché tanti possono essere morti non per Covid, ma a causa del Covid. Per il blocco dei ricoveri ordinari dovuto all'epidemia. L'emergenza ci ha travolti, ma ci deve insegnare che dobbiamo mantenere l'ordinarietà, altrimenti non muoiono le persone con il Covid, ma non curiamo più gli altri. Non c'è intento polemico, ma un invito a recepire l'insegnamento, affinché chi amministra la Sanità, un'eccellenza che deve rimanere tale, trovi soluzioni per non far soccombere la routine di fronte all'emergenza, con percorsi separati già previsti, anche se costerà. Dobbiamo sempre chiederci quanto vale la vita di una persona».

L'ITER SANITARIO

Pesante sicuramente è stata, per i tanti che lo conoscevano e sono stati colpiti dalla sua scomparsa, ad appena 60 anni, la perdita di Ghisi, Feffo o Doc. «Aveva la sua patologia, si sapeva che non avrebbe avuto una vita lunghissima, ma non così breve. Il 29 gennaio era stato ricoverato per uno scompenso all'ospedale di Rovigo, poi superata la fase acuta i miei colleghi, correttamente, lo avevano dimesso anche per vedere come evolveva nella quotidianità. Non so se sia stato un presentimento o un intuito: ci siamo sentiti spinti a cercare un ulteriore accertamento e il 25 febbraio abbiamo chiamato il primario del Monzino che si occupa di cardiopatia dilatativa, la patologia di mio marito. Ci hanno fissato l'appuntamento il 5 marzo. Nel frattempo è scoppiata l'epidemia. Eravamo in piena emergenza, ma siamo andati, anche se con molti timori, a Milano, dove l'hanno visitato. Dopo il primario mi ha chiamato mentre ero fuori ad aspettare e si è scusato dicendo che non poteva ricoverare perché in Lombardia c'era il blocco dei ricoveri ordinari, ma appena possibile avrebbe richiamato. Purtroppo la telefonata è arrivata solo il 18 maggio. Fra l'altro mio marito sembrava migliorare, avevamo ripreso a fare passeggiate e pensava di tornare al lavoro. La mattina del 14 aprile si è svegliato, ha fatto colazione, giocato con le gatte, si è messo al computer e ha scritto l'ultimo messaggio alle 11. Un quarto d'ora dopo, mentre ero in camera, l'ho sentito chiamare e poi un tonfo. Ho chiamato il 118, hanno fatto la rianimazione cardiopolmonare e l'hanno defibrillato tre, quattro volte. Se n'è andato così. E io mi chiedo: se non fossero stati bloccati i ricoveri?».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA