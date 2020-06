LA TRAGEDIA

ROVIGO È stato trovato senza vita nel bagno di casa, spentosi ad appena 35 anni per quella che purtroppo sembrerebbe essere stata un'overdose. Questa almeno è la pista investigativa sulla quale si sono indirizzati i carabinieri della Compagnia di Rovigo fin da martedì sera, quando il suo corpo inanimato è stato scoperto dai familiari, che hanno subito dato l'allarme. La Procura valuterà se disporre ulteriori accertamenti e un'eventuale autopsia per dissipare ogni dubbio. Umberto Moro lascia la compagna ed il loro figlio di appena 2 anni.

EX PIZZAIOLO

In passato aveva gestito la pizzeria Mediterraneo. Nonostante la grande gioia della nascita del figlio, che amava con tutto il cuore, sembra aver attraversato dei momenti di depressione. Se l'ipotesi della morte dovuta a un'overdose dovesse essere confermata, si tratterebbe di una tragica ed ulteriore conferma di come l'eroina sia tornata a circolare pesantemente anche in Polesine. Lo scorso febbraio, a Occhiobello, uno dei sequestri più consistenti degli ultimi tempi per questa terribile droga è stato eseguito dai carabinieri di Ferrara che hanno arrestato una coppia di 29enni. I due, già noti alle forze dell'ordine, erano stati fermati per un controllo alle porte della città estense e, dalle tasche del ragazzo, erano spuntati fuori ben 23 grammi di eroina. Nell'abitazione i militari hanno poi trovato altri 103 grammi di eroina, oltre a un bilancino di precisione ed a materiale utilizzato per confezionare le dosi di droga. Campanelli d'allarme che risuonano cupamente in Polesine, dopo che già ad inizio dicembre, con l'operazione Titti, della Squadra mobile di Rovigo, che ha portato all'arresto di due spacciatori, entrambi di origini nigeriane e che si facevano chiamare entrambi Titti dai propri clienti, cercando così di confondere le acque in caso di indagini, era stato delineato un quadro non rassicurante su come l'eroina sia tornata a infestare anche Rovigo, scorrendo in quantità impensabili, tagliata anche con sostanze a loro volta pericolose, con decine e decine di consumatori, soprattutto fra i 20 e i 30 anni, ma anche più di un minorenne e molti anche over 50.

DROGA IN CIRCOLAZIONE

Oltre all'operazione Titti, più di un riscontro della presenza di eroina si è avuto anche ad Adria. Dipendente ne è Roberto Lo Coco, che si trova in carcere con l'accusa di aver strangolato e ucciso la giovane moglie Giulia Lazzari. L'8 novembre erano stati fermati e denunciati a piede libero un 35enne ed una 26enne che ne avevano circa 6 grammi. Il 7 novembre era stata arrestata perché trovata con poco meno di 10 grammi, e poi rimessa in libertà, Eleonora Tosi, che nella notte tra il 27 e il 28 dicembre si è spenta, ad appena 46 anni, con la causa della morte che sembra essere stata individuata in un arresto cardiaco provocato da un'emorragia. A Rovigo, un dramma legato al consumo di droga si è consumato il 3 dicembre del 2016, quando la 44enne Enrica Boni era stata ricoverata per overdose rimanendo in coma fino al 16 marzo successivo, quando si è tragicamente spenta.

Francesco Campi

