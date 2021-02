LUTTO NEL RUGBY

ROVIGO È morto a San Donà di Piave Giovanni Gianni Colosetti, uomo di grande cultura e sport, ultimo comandante della caserma Silvestri. E' mancato improvvisamente a 83 anni, lasciando la moglie Marisa ed i figli Rita, Donatella e Mauro. Nato a Latina, generale di Brigata, artiglieria contraerei, nel 1973 si trasferisce a San Donà, dove svolge il suo primo servizio, alla caserma Tombolan Fava, per poi essere spostato alla Caserma Silvestri a Rovigo e infine a Vicenza.

Persona sportiva, a Rovigo si è inserito nel tessuto cittadino grazie al rugby, diventando consigliere onorario della Rugby Rovigo negli anni Ottanta e contribuendo con le statistiche al libro di Luciano Ravagnani Una città in mischia. Molte altre le iniziative sportive e sociali a cui aveva contribuito.

In gioventù Colosetti ha praticato l'atletica e la pallacanestro, poi si è legato al Rugby San Donà per merito del figlio Mauro, giocatore. In questo club ha ricoperto i ruoli di segretario, Rettore e membro del Senato Accademico, addetto stampa. Nel 1984 ha pubblicato, assieme a Nicola Bizzaro Rugby Razza Piave, la storia della società. È stato consigliere della Pallavolo Fertours e presidente della pallamano femminile. Nel 1983 è tra i soci fondatori del Panathlon Club Portogruaro-San Donà. I funerali saranno celebrati giovedì 18, alle 15, in Duomo.

